Pentagon: Rusya'nın Taliban'la 'anlaştığını' gösteren herhangi bir kanıt yok

"Savunma Bakanlığı, Rusya Ana İstihbarat Dairesi (GRU) operatörlerinin ABD ve Afganistan'daki koalisyon güçlerine karşı kötü niyetli faaliyetlerde bulundukları konusundaki istihbaratı değerlendirmeye devam ediyor. Bugüne kadar, Savunma Bakanlığı'nın açık kaynaklı raporlarda bulunan iddiaları doğrulamak için bir kanıtı bulunmuyor. Ne olursa olsun, her zaman dünyadaki güçlerimizin güvenliğini ciddiye alıyoruz ve bu nedenle potansiyel tehditlerden zarar görmesini önlemek için sürekli önlemler alıyoruz."