Pentagon: Rusya'nın Taliban'la 'anlaştığını' gösteren herhangi bir kanıt yok

Pentagon tarafından yapılan açıklamada, "Rusya'nın Taliban'la 'anlaştığını' gösteren herhangi bir kanıt yok" ifadeleri kullanıldı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçen hafta New York Times tarafından öne sürülen 'Rusya'nın ABD askerlerini öldürmeleri için Taliban militanlarına para teklif ettiği' iddialarını yalanladı.
Pentagon sözcüsü Jonathan Hoffman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
- "Savunma Bakanlığı, Rusya Ana İstihbarat Dairesi (GRU) operatörlerinin ABD ve Afganistan'daki koalisyon güçlerine karşı kötü niyetli faaliyetlerde bulundukları konusundaki istihbaratı değerlendirmeye devam ediyor. Bugüne kadar, Savunma Bakanlığı'nın açık kaynaklı raporlarda bulunan iddiaları doğrulamak için bir kanıtı bulunmuyor. Ne olursa olsun, her zaman dünyadaki güçlerimizin güvenliğini ciddiye alıyoruz ve bu nedenle potansiyel tehditlerden zarar görmesini önlemek için sürekli önlemler alıyoruz."
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