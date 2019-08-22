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Pentagon: Suriye'de güvenli bölge aşamalı ilerleyecek

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD'li mevkidaşı Mark Esper, Suriye'de kurulacak güvenli bölge hakkında telefonda görüştü. Pentagon açıklamasında, "ABD ve Türkiye, planı, aşamalı olarak ve her zaman koordineli şekilde uygulayacaktır" denildi.
Pentagon: Suriye'de güvenli bölge aşamalı ilerleyecek

 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD'li mevkidaşı Mark Esper, Suriye'de kurulacak güvenli bölge hakkında telefonda görüştü. Pentagon açıklamasında, "ABD ve Türkiye, planı, aşamalı olarak ve her zaman koordineli şekilde uygulayacaktır" denildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün akşam ABD’li mevkidaşı Mark Esper ile telefonda görüştü. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Suriye’de “güvenli bölge” oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının başlatılması konusunda mutabık kalındığı belirtildi. Pentagon’dan yapılan açıklamada ise ABD ve Türkiye’nin, üzerinde anlaştıkları planı aşamalı olarak ve koordineli şekilde uygulayacakları belirtildi.

 

PENTAGON: HER ZAMAN KOORDİNELİ UYGULANACAK

Pentagon’dan yapılan açıklamada, iki bakanın telefon görüşmelerinde Suriye’nin kuzeydoğusunda güvenlik koşullarını ele aldıkları kaydedildi. İki bakanın Amerikan ve Türk askeri heyetlerini şu ana kadarki başarıları nedeniyle övdüğünün kaydedildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bakan Esper ve Bakan Akar, Suriye’nin kuzeydoğusuyla ilgili güvenlik mekanizmasının uygulamaya konmasını memnuniyetle karşılamıştır. ABD ve Türkiye, planı, aşamalı olarak ve her zaman koordineli şekilde uygulayacaktır.”

‘TEKNİK DETAYLAR ÜZERİNDE ÇALIŞILMASI GEREKİYOR’

Pentagon’dan yapılan açıklamada, hala üzerinde çalışılması gereken teknik detaylar olduğu da belirtildi. Ayrıca iki bakanın, oluşturulan Müşterek Harekât Merkezi’ni, sınır bölgesinde güvenlik ve istikrarın düzenli tesisi için uygulanabilir bir yol olarak gördükleri de vurgulandı.

MSB: İLERİ AŞAMALAR İÇİN YENİ GÖRÜŞME YAPILACAK

Daha önce Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da, Türkiye’nin Suriye’de “güvenli bölge” oluşturulmasına yönelik görüş ve beklentilerinin aktarıldığı belirtilmişti: “Suriye’de Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölgeye ilişkin bilinen görüş ve beklentilerimiz ifade edilerek, söz konusu bölgenin takvimde belirlenen esaslar çerçevesinde zaman kaybetmeksizin oluşturulmasının gerekliliği vurgulandı. Görüşmede iki Bakan tarafından Güvenli Bölgenin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bu günden itibaren başlatılması ile planlamanın ileriki aşamalarını ele almak amacıyla Askeri Heyetlerin en kısa zamanda Ankara’da tekrar bir araya gelmeleri hususlarında mutabık kalındı.”

İBRAHİM KALIN: TRUMP’LA TELEFON GÖRÜŞMESİ HAZIRLIĞI YAPIYORUZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, dün akşam kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, ABD ile “güvenli bölgenin” tesisi noktasında bir adım atıldığını söylemiş, “Bunun süreci ve kapsamıyla ilgili görüşmeler devam etmektedir” demişti. “Sayın Trump’la bir telefon görüşmesi hazırlığı yapıyoruz” diye konuşan Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’deki “güvenli bölge” ve diğer konularla ilgili istişare edecekleri konular olduğunu belirtmişti.

Önümüzdeki ay New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Erdoğan ve Trump arasında bir görüşme ihtimali bulunduğunu söyleyen Kalın, Trump’ın Türkiye ziyaretiyle ilgili ise net bir tarih olmadığını açıklamıştı. (BBC Türkçe)

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