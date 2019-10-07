  • BIST 102.993
  • Altın 280,175
  • Dolar 5,8110
  • Euro 6,3819
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Pentagon: Türkiye birleşik hava operasyonundan çıkarıldı, veri akışı durduruldu

»
Pentagon Sözcüsü Gleason, Türkiye’nin birleşik hava operasyonu görev emrinden çıkarıldığını, Türkiye’ye keşif ve gözlem verilerinin sağlanmasının durdurulduğunu açıkladı.
Pentagon: Türkiye birleşik hava operasyonundan çıkarıldı, veri akışı durduruldu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Carla Gleason, "Türkiye, Birleşik Hava Operasyonu Merkezi tarafından Hava Görev Emri'nden çıkarıldı. Türkiye'ye keşif ve gözlem verilerinin sağlanması durduruldu” dedi. 

'BÖLGEDE UÇMASI TEKNİK OLARAK İMKANSIZ HALE GELİYOR'

Bunun Suriye’nin kuzeydoğusunda hava sahasının Türkiye’ye katıldığı anlamına mı geldiğine ilişkin soruya ise Pentagon sözcüsü, "Teknik olarak bu anlama gelmese de bir hava unsuru Hava Görev Emri'nden çıkarıldığında söz konusu bölgede koordinasyonsuz uçması neredeyse imkansız hale geliyor" diye yanıt verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beyaz Saray: ABD, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yapacağı operasyonu desteklemeyecek ve dahil olmayacak07 Ekim 2019 Pazartesi 10:23
  • TÜİK: Türkiye de her 100 kişiden 4'ü intihar etti06 Ekim 2019 Pazar 16:57
  • 12 yaşındaki çocuk, iki buçuk aylık kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü06 Ekim 2019 Pazar 16:50
  • 'Kim Milyoner Olmak İster'de tarihe geçen yarışmacı milyoner olamayacak06 Ekim 2019 Pazar 16:45
  • 233.6 metrelik şişte et pişiren Adanalı kebapçı Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi06 Ekim 2019 Pazar 16:28
  • Metrobüs metrobüse çarptı: On üç yaralı06 Ekim 2019 Pazar 16:17
  • 2 yaşındaki çocuk düdüklü tencerede sıkıştı04 Ekim 2019 Cuma 20:34
  • Boşanmak isteyen eşi öldürmesi için tutulan ‘kiralık katil’ itirafçı oldu04 Ekim 2019 Cuma 20:03
  • Babasını öldürüp sosyal medyada ‘kayıp’ olduğunu duyurdu04 Ekim 2019 Cuma 18:24
  • Sırrı Süreyya Önder cezaevinden çıktı: "Bir yanımız hep içeride"04 Ekim 2019 Cuma 17:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti