Pentagon: Türkiye birleşik hava operasyonundan çıkarıldı, veri akışı durduruldu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Carla Gleason, "Türkiye, Birleşik Hava Operasyonu Merkezi tarafından Hava Görev Emri'nden çıkarıldı. Türkiye'ye keşif ve gözlem verilerinin sağlanması durduruldu” dedi.

'BÖLGEDE UÇMASI TEKNİK OLARAK İMKANSIZ HALE GELİYOR'

Bunun Suriye’nin kuzeydoğusunda hava sahasının Türkiye’ye katıldığı anlamına mı geldiğine ilişkin soruya ise Pentagon sözcüsü, "Teknik olarak bu anlama gelmese de bir hava unsuru Hava Görev Emri'nden çıkarıldığında söz konusu bölgede koordinasyonsuz uçması neredeyse imkansız hale geliyor" diye yanıt verdi.