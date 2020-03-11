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Pentagon: Türkiye S-400’leri geri vermezse Patriot alamaz

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ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin talep ettiği Patriot hava savunma sistemleri için açıklamada bulundu. Bakanlık, Türkiye'nin S-400'leri geri vermediği sürece Patriot alamayacağını vurguladı.
Pentagon: Türkiye S-400’leri geri vermezse Patriot alamaz

Türkiye, ABD’den İdlib’deki askeri birliklerinin güvenliği için hava savunma sistemi talep etmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından da birçok kez dile getirilen talebe ABD’li yetkililer olumlu bir yanıt vermemişti.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jonathan Hoffman basın mensuplarının sorularını yanıtlarken Türkiye’nin talebiyle ilgili “Savunma Bakanı Esper’in bu konudaki görüşü açık. Türkiye S-400’leri geri vermediği sürece Patriot hava savunma sistemine sahip olamaz” dedi.

Erdoğan, "Patriot konusunda da bildiğiniz gibi biz Amerika'ya şu teklifi de yaptık; 'Eğer verecekseniz siz de bize Patriot verin. Biz sizden de Patriot alırız.' Ancak S-400 konusunda tabi onlar da epeyce yumuşadılar, 'S-400'leri devreye almayacağınıza dair bize söz verin' noktasına geldiler." demişti.

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