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Pentagon: Türkiye'ye F-35 parçalarının teslimatını askıya aldık

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemlerini satın alma kararını gerekçe göstererek F-35 savaş uçaklarına ait parçaların teslimatını askıya aldıklarını açıkladı.
Pentagon: Türkiye'ye F-35 parçalarının teslimatını askıya aldık

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemlerini satın alma kararını gerekçe göstererek F-35 savaş uçaklarına ait parçaların teslimatını askıya aldıklarını açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Yarbay Mike Andrews, "Türkiye'nin S-400 teslim almaktan vazgeçtiğine ilişkin net bir karar beklenirken, F-35'lerin operasyonel kapasitesiyle bağlantılı teslimat ve faaliyetler askıya alınmıştır. Türkiye ile bu önemli konudaki diyaloğumuz ise sürmektedir" diye konuştu.

Pentagon'un açıklaması, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alma planı karşısında teslimatı durdurabileceğine ilişkin en somut adım.

Pentagon Sözcüsü, üretimde bir aksama olmaması için ise Türkiye dışında başka ülkelerin de değerlendirileceğini söyledi. Türkiye F-35 savaş uçaklarının bazı parçalarını tedarik ediyor.

ABD defalarca Ankara'ya Rusya'dan S-400 alırsa F-35 projesinden çıkarılma riskiyle yüz yüze kalacağı uyarısında bulunmuş, Ankara ise geri adım atmamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hiç kimse bizden tükürdüğümüzü yalamamızı istemesin" sözleriyle anlaşmadan vazgeçmeyeceklerini vurgularken, "S-400 konusunda biz işi bitirdik. Bizim şimdi bir geri dönüşümüz olamaz" diye konuşmuştu.

Geçtiğimiz hafta ise ABD'de Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti üyeleri, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatını, S-400 füzelerinin teslimatının gerçekleşmemesi şartına bağlayan bir tasarıyı Senato'ya sunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı da, Ankara'nın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini teslim alması durumunda, Washington'un Türkiye'ye yönelik yaptırımları devreye sokabileceğini söylemişti.

Rusya ile Türkiye, Aralık 2017'de S-400 füze savunma sistemi satışı için anlaşma imzalamıştı.

S-400 füzelerinin bu yılın sonuna kadar teslim edilmesi bekleniyor.

Ancak başta ABD olmak üzere bazı NATO ülkeleri Türkiye'ye tepkili. NATO, S-400'ün kendi filolarında yer alan savaş uçaklarını vurma kapasitesine sahip olmasından ve NATO'nun kritik hava yeteneklerine ilişkin bilgilerin Rusya'nın eline geçmesi ihtimalinden endişeli.

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