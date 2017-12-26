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Pentagon: UFO'ların varlığından şüphe yok

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Pentagon: UFO'ların varlığından şüphe yok
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) tanımlanamayan uçan cisimleri (UFO) araştıran özel programının ortaya çıkmasının ardından programın direktörü UFO'ların varolduğuna dair şüphe bulunmadığını söyledi.

Pentagon, motor gücüyle çalıştığına dair hiçbir işaret olmadan aşırı hızla uçan cisimlerle ilgili belgeler hazırladığını söylediği İleri Uzay Tehdidi Tanımlama Programı'nın (AATIP) 2012'de kapatıldığında ısrar ediyordu. AATIP Direktörü Luis Elizondo ise görevinden sadece iki ay önce ayrıldığını belirtti.

'MAKUL ŞÜPHENİN ÖTESİNDE'

Amerikan ve İngiliz medyasına konuşan Pentagon yetkilisi, 'insanlığın sahip olduğundan çok daha ileri teknoloji kullanan UFO'ların varlığının makul şüphenin ötesinde olduğunun kanıtlandığından' söz etti. Elizondo, ''UFO'ların oluşturduğu potansiyel tehdit karşısında ülkelerin bilinçli olması gerek'' uyarısı yaptı.

'NÜKLEER TESİSLER, ENERJİ SANTRALLARI'

UFO'ları kullananların insan olmadığının net olduğunu, dolayısıyla bunların nereden geldiği sorusunun sorulması gerektiğini dile getiren AATIP Başkanı, UFO'ların görülmesinin yoğunlaştığı coğrafi sıcak bölgeler olduğunu, zaman zaman nükleer tesisler ve enerji santralları üzerinde yoğunlaştığını, UFO'ların görülmesinda ortak unsurlar bulunduğunu anlattı.

'AŞIRI HIZ VE MANEVRA KABİLİYETİ'

Bunları 'aşırı manevra yeteneği, ses patlaması olmadan sesten hızlı sürat, saatte 8 bin mile ulaşan hız, kumanda yüzeylerinin olmaması' diye sıralayan Elizondo, elde ettikleri bu verilerin radar sinyalleri verileri, savaş uçaklarının kamera görüntüleri ve çok sayıda görgü tanığı tarafından desteklendiğini söyledi. ''Hiçbir zaman düşmanlık sergilemediler, ama bu dünyada kimsenin yapamayacağı şekilde manevra yapmaları karşısında bir şeyler gerçekleşebileceğine dair tetikte ve bilinçli olunmalı'' dedi.

EKİMDE MATTIS'E İSTİFA MEKTUBU VERDİ

 

2004 tarihli 'UFO karşılaşması' görüntülerinin tanıklarından olan eski donanma pilotu David Fravor'u geçen hafta UFO gördüğünden kesinkes emin olduğuna dair CNN'e demeç verdiği için 'ulusal kahraman' ilan eden Elizondo, AATIP'yi etrafında oluşturulan aşırı gizlilik yüzünden ekimde terk ettiğini belirtti. Savunma Bakanı James Mattis'e yazdığı istifa mektubunda ''Bu mesele için niye daha fazla zaman ve çaba harcamıyoruz? Bu fenomenin becerisini ve niyetini belirlemek hem silahlı kuvvetlerin hem de ulusun yararına olacaktır'' dedi.

'HAVADAKİ HER TUHAFLIK, UZAYLI OLMAK ZORUNDA DEĞİL'

Bazı başka uzmanlar ise UFO görmenin gerisinde genellikle dünyevi bir açıklama olduğunu, olmadığı zaman da bunu illa uzaylıların varlığının kanıtı olarak değerlendirmemek gerektiğini söylüyor.

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