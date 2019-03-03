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Pentagon, zırhlı araçlar için lazer silahı geliştirecek

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ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Stryker zırhlı muharebe araçlarında kullanılmak üzere yüksek enerjili lazer silahı geliştirmeyi planladığı öğrenildi.
Pentagon, zırhlı araçlar için lazer silahı geliştirecek

Russia Today'in (RT) haberine göre Pentagon, devlet ihaleleri sitesinde söz konusu lazerli silah modüllerini geliştirebilecek firmalar ile ilgili bilgi toplamaya başladı.

 

Talebin ABD Stratejik Hava Komutanlığı'na bağlı Uzay ve Füze Savunma İdaresi tarafından yapıldığı belirtilen haberde, Pentagon'un HEL (High Energy Laser) silahının etkililiğini arttırma olanaklarıyla ilgilendiği kaydedildi.

Haberde ayrıca HEL'in deneysel versiyonunun ‘geniş hareket kabiliyetine' sahip kamyonlara yerleştirildiği, ancak Pentagon'un bu silahın daha kompakt alternatifini elde ederek çok işlevli Stryker zırhlı muharebe araçlarında kullanmayı planladığı ifade edildi.

RT'ye konuşan Rus askeri uzman Sergey Suvorov, lazerin yakın gelecekte taktik öldürücü silaha dönüşmesinin söz konusu olmadığını, zira silahın geliştirilmesi ile ilgili daha birçok teknik sorununun çözüm beklediğini söyledi.

Suvorov, "Modern lazerler fazla zorlanmadan taktik insansız hava araçlarını (İHA) düşürebiliyor. Ancak bana göre bu görev için kullanılmaları fazlalık olup pek bir anlam ifade etmiyor" diye konuştu.

İHA'ları düşürmenin daha ekonomik yöntemleri bulunduğuna dikkat çeken Suvorov, sözlerine şöyle devam etti:

"Amerikalıların muharebede kullanımı bu kadar zor olan böyle gelişmiş bir silaha neden ihtiyaç duyduklarını anlamıyorum. Küçük İHA'ları düşürmek için farklı fiziki prensiplere göre hareket eden silah değil, bizim Arbalet modülümüzün bir benzeri daha uygun olacak."

Modern kompakt lazerlerin gücünün zırhlı araçları vurabilmek için daha uzun süre yetersiz olacağına dikkat çeken uzman, ayrıca ağır lazer silahları için Stryker zırhlısının çok uygun bir platform olmadığını, ağır lazerlerin bu araçların manevra kabiliyetlerini düşüreceğini vurguladı.

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