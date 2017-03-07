 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 91.045
  • Altın 146,585
  • Dolar 3,7096
  • Euro 3,9326
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAFetüs davasında ilk ceza Melis Akçal’a verildi

Pentagon’dan Menbiç açıklaması

» »
Pentagon’dan Menbiç açıklaması
ABD Savunma Bakanlığı, Menbiç'te konuşlandırılan askerilerin “güvence verme ve caydırma” amaçlı olarak gönderildiğini açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Suriye’nin Menbiç ilçesine hafta sonu konuşlandırılan askerilerin “güvence verme ve caydırma” amaçlı olarak gönderildiğini ancak başka kuvvetlerle çatışmaya girme yetkilerinin bulunmadığını açıkladı.

Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pentagon sözcüsü Jeff Davis “Koalisyonun parçası olarak güvence verme ve caydırma amaçlı Münbiç’in içine ve etrafına ABD askerleri konuşlandırıldı. Bu görev IŞİD’ten başka bir tarafa saldıran tarafları caydırmak içindir.” ifadelerini kullandı.

Türkiye destekli güçlerin batından şehre yaklaştığını, Suriye rejimi konvoylarının ve Rus birliklerinin bölgeye geldiğini gördüklerini ifade eden Davis, Menbiç’i PYD’nin paravan örgütü Menbiç Askeri Konseyi’nin kontrol ettiğini söyledi.

“Herkesin IŞİD’e odaklanmaların için Münbiç’in içine ve batısına belirli bir kuvvet konuşlandırdık.” diyen Davis, özellikle hangi kuvvetlere yönelik kaygı taşıdıklarını açıkça ifade etmekten kaçındı ve “Menbiç’in halen kurtarılmadığını savunanlara karşı” şehirde bir güç gösterisi yaptıklarını söylemekle yetindi.

ABD askerlerinin Menbiç’te tek taraflı çatışmaya girme yetkisi yok

Orada bulunan kuvvetlerin sadece görünür olmak adına orada olduğunu ifade eden sözcü, “Kimse ile çatışmaya girmek için orada değiliz. Gözü çatışmada olanlara sadece yürütülmesi gereken bir savaş varsa onun da IŞİD’e karşı olması gerektiğine dair görünür bir hatırlatmadır.” cevabını verdi.

Menbiç’te bulunan ABD askerlerinin çatışmaya girme yetkileri olup olmadığına ilişkin bir soruya ise Davis “Kendilerine bir saldırı olduğunda, nefsi müdafaa için elbette ki yetkileri var ancak onun dışında orada başka bir kuvvetle çatışmaya girme yetkileri yok.” dedi.

Bu tür bir görevin IŞİD ile mücadele süresince ilk kez icra edildiğini ifade eden Davis, söz konusu kararın Beyaz Saray ve Pentagon’dan ziyade ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ve Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu komutanlarınca alınmış olduğunu belirtti.

Menbiç’te rejim yok Rus askerleri var

Davis, Suriye rejiminin askeri yığınak yapmasına yönelik bir soru üzerine, Münbiç’e gelen insani yardım konvoylarının Suriye rejimine ait olduğunu ancak konvoya eşlik eden güçlerin Rus askerlerinden oluştuğunu söyledi.

Rusya ile güçlerin güvenli ayrışması için 2015 yılında yapılan mutabakat çerçevesinde bilgi alışverişinde bulunduklarını belirten Davis, ancak Suriye rejimi ile Menbiç’teki  Menbiç Askeri Konseyi arasında bir anlaşma söz konusu ise de ABD’nin bunun parçası olmayacağını ifade etti.

ABD’nin Suriye’deki asker sayısı 500’ün üzerine çıkabiliyor

ABD’nin resmi olarak açıklanan daimi askeri sayısının 503 olduğunu ifade eden Davis, bölgedeki komutanların direktifleri dahilinde bu sayının yükseltilebildiğini ifade etti.

Davis, Menbiç’e konuşlandırılan kuvvetlerin de rotasyon kapsamında kısa süreliğine gönderildiğini, burada bulunan zırhlı araç sayısının da 12'den az olduğunu söyledi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • FBI'dan Adalet Bakanlığına "Trump'ın Obama iddiasını reddedin" çağrısı06 Mart 2017 Pazartesi 08:42
  • Avusturya Türk siyasetçilere AB'de kampanya yasağı istiyor05 Mart 2017 Pazar 13:39
  • Trump’a destek yürüyüşleri05 Mart 2017 Pazar 13:33
  • Trump: Obama beni dinletti05 Mart 2017 Pazar 13:17
  • New York'ta Yahudilerin Mezar Taşları Tahrip Edildi04 Mart 2017 Cumartesi 09:52
  • Trump’ı Transseksüeller protesto etti04 Mart 2017 Cumartesi 09:50
  • Trump ile Demokratlar Arasındaki "Rusya" tartışması büyüyor04 Mart 2017 Cumartesi 09:47
  • Trump ile Demokratlar arasında 'Rusya tartışması' sürüyor04 Mart 2017 Cumartesi 09:08
  • Resmi rapor: Trump karşıtı gösteriler ‘terörist şiddeti’03 Mart 2017 Cuma 15:44
  • Beyaz Saray'ın kaderini Biden'lar arasındaki 'gizli aşk' mı değiştirdi?03 Mart 2017 Cuma 13:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti