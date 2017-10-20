Pentagon'dan Rakka'da 'Öcalan posteri' açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü Dana White, Abdullah Öcalan'ın posterinin Rakka'daki meydana asılmasına ilişkin soruya, 'DSG ile çalışıyoruz" cevabını verdi.

Pentagon sözcüsü White, ABD Genelkurmay Başkanlığı sözcüsü Korgeneral Frank McKenzie ile Pentagon'da basın toplantısı düzenledi.

AA muhabiri toplantıda "Rakka, ABD halkından toplanan milyonlarca dolarlık vergiler ve yerel güçleri eğiten ABD kuvvetlerinin yardımlarıyla kurtarıldı. Ancak YPG veya DSG ismini kullanan PKK/PYD, Rakka zaferini ABD tarafından da terör örgütü olarak tanınan diğer bir gaddar terör örgütü olan PKK'nın elebaşına adadı. Gaddar bir terör örgütünden ABD'nin desteği ile alınan bir şehrin kurtarılması, Washington tarafından da terör örgütü olarak tanınan başka bir gaddar terör örgütüne adanması sizin için kabul edilebilir mi?" sorusunu sordu.

White, yanıtında "Biz orada DSG ile çalışıyoruz. IŞİD ile mücadelelerini destekledik. Bizim tek bağlılığımız IŞİD'e karşı mücadeleyedir ve bunu yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Daha önce ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (Centcom), "Bu tür görselleri onaylamıyoruz, tasdik etmiyoruz" diye açıklama yapmıştı.

​IŞİD'in başkent ilan ettiği Rakka, aylar süren kuşatmadan sonra yapılan 4 aylık bir operasyonla DSG tarafından ABD'nin yardımıyla salı günü geri alınmıştı.

BUGÜNKÜ KUTLAMA VE BASIN AÇIKLAMASINDA ÖCALAN'IN FOTOĞRAFLARI YER ALMADI

Diğer taraftan bugün Rakka'daki stadyumda Öcalan'ın poster ve fotoğraflarının olmaması dikkat çekti.

YPG ve YPJ bayraklarıyla çatışmalarda ölen militanların fotoğrafları alana asıldı.

DSG bugün resmi olarak kenti kurtardığını açıklamış, kentin yönetimini de Rakka Sivil Konsey'ine devredeceğini duyurmuştu.