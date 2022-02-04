  • BIST 1.953,24
  • Altın 784.44153
  • Dolar 13.5722
  • Euro 15.5733
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

Pentagon’dan Rusya iddiası: Sahte videolar yayınlanabilir

» »
Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken, ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yeni iddialar ortaya atıldı.
Pentagon’dan Rusya iddiası: Sahte videolar yayınlanabilir

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken, ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yeni iddialar ortaya atıldı. Pentagon Sözcüsü John Kirby düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını haklı çıkarmak için sahte videolar üreteceğine dair kanıtlar olduğunu ifade ederek, “Rusların muhtemelen bir işgal bahanesi uydurmak isteyeceklerine dair bilgimiz var” dedi.

Kirby, Rusya'nın Ukrayna ordusu veya istihbarat güçleri tarafından “Rus egemen topraklarına veya Rusça konuşan insanlara karşı” bir saldırı düzenlemeyi planladığına inandığını ifade ederek, “Bu sahte saldırının bir parçası olarak, Rusya’nın yas tutanları ve yıkılan yerlerin görüntülerini tasvir eden cesetler ve aktörler içeren çok çarpıcı bir propaganda videosu hazırlayacağına inanıyoruz” dedi.

John Kirby / Foto: Reuters

“GEÇMİŞTE BU TÜR FAALİYETLER GÖRDÜK”

Kirby, söz konusu videolarda planın bir parçası olarak Ukraynalı askerlerin kullandığı teçhizatın Batı tarafından tedarik edildiğini göstermek olacağını ve bunu Rusya’nın Ukrayna’ya karşı misillemelerini daha da haklı çıkaracağını belirtti.

Bu sahte videoların Rusya'nın Ukrayna'yı işgali için bahane olacağını ifade eden Kirby, “Geçmişte Ruslar tarafından bu tür faaliyetler gördük ve bunu dile getirmenin önemli olduğuna inanıyoruz” dedi. Kirby ayrıca, “Deneyimlerimiz sayesinde buna benzer çok az planın Rus hükümetinin en üst düzey isimleri tarafından onaylanmadığını söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya, Türkler’e ‘Çifte Vatandaşlığı’ Yasaklıyor03 Şubat 2022 Perşembe 22:55
  • İş Görüşmesine Gittiği Fabrikada Hayatını Kaybetti03 Şubat 2022 Perşembe 22:43
  • Almanya ve Rusya'da Yasaklar Peş Peşe Geldi03 Şubat 2022 Perşembe 20:55
  • BM Yunanistan'a Yönelik Acil Soruşturma Çağrısı Yaptı03 Şubat 2022 Perşembe 19:56
  • Avrupa Merkez Bankası Faiz Oranlarında Değişikliğe Gitmedi03 Şubat 2022 Perşembe 19:44
  • NATO Uçakları, Rus Bombardıman Ve Gözetleme Uçaklarına Önleme Yaptı03 Şubat 2022 Perşembe 18:52
  • AB, Dijital Covid-19 Sertifikasının Süresini Uzatıyor03 Şubat 2022 Perşembe 17:45
  • Yunanistan’daki Dernek Ve Odalardan Borrell’in Maraş Açıklamasına Destek03 Şubat 2022 Perşembe 16:51
  • Fransızların 3'te 2'si kamu hastanelerinin kötü durumda olduğunu düşünüyor03 Şubat 2022 Perşembe 12:17
  • Yeni Zelanda’yı karıştıran olay: Din adamları tacizle suçlanıyor03 Şubat 2022 Perşembe 11:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti