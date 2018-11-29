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Pentagon'dan Türkiye raporu: Eğer Rus füzeleri alınırsa...

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Pentagon'un, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alma planlarıyla ilgili raporu ortaya çıktı
Pentagon'dan Türkiye raporu: Eğer Rus füzeleri alınırsa...

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alma planları ve F-35 uçaklarının üretimi programına katılımının geleceğiyle ilgili hazırladığı raporunu Kongre’ye bu ay içerisinde göndermişti. Pentagon’un raporundan ayrıntılar ilk kez ABD basınında yer aldı.

Bloomberg internet sitesinin Pentagon raporunun gizli olmayan özet bölümüne dayandırdığı haberine göre raporda, Türkiye’nin F-35 programına 1,25 milyar dolarlık yatırımla önemli bir ortak olduğu ancak Rusya’dan S-400 füze sistemi alımının gerçekleşmesi durumunda bu katılımın yeniden değerlendirileceği belirtildi.

Türkiye için “önemli NATO müttefiki” ifadesinin kullanıldığı Pentagon raporunun özetinde, Türkiye’yi Rus S-400 füze savunma sistemi alımından vazgeçirecek gerçek bir alternatifin sunulmasının önemli olduğu kaydedildi. Raporun özetine göre, ABD yönetimi Türkiye'ye güçlü ve NATO’yla uyumlu bir savunma sistemi sağlamak için alternatif paket geliştirdi.

Bloomberg’ün haberleştirdiği raporun özet bölümünde, iki ülke arasındaki gerilime rağmen Türkiye, ülkede bulunan 2 bin Amerikan askeri, hava ve radar unsurlarıyla pek çok alanda üretken bir askeri ortak olarak nitelendi.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre; Pentagon raporunun özetinde, Rus S-400 füze sistemi alımının Türkiye'nin Chinook helikopterleri ve Lockheed Martin firması tarafından üretilen F-16 uçaklarını ve Black Hawk helikopterlerini almasını da engelleyebileceği belirtildi.

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