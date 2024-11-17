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Pentagon'dan yeni UFO raporu: Yüzlerce karşılaşma kayda geçti

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Bakanlık bu türden olayları resmen araştırma rolünü üstlenmesi için Tüm Sahalar Anomali Çözüm Ofisi'ni (AARO) kurmuştu.
Pentagon'dan yeni UFO raporu: Yüzlerce karşılaşma kayda geçti

Pentagon'un yeni raporu, tanımlanamayan uçan cisimlerden (UFO) yüzlercesinin daha tespit edildiğini ama bunların "Dünya dışı yaşama ilişkin hiçbir ipucu barındırmadığını" öne sürdü.

Raporda yer alan vakalardan bazıları balon, kuş ve uyduların UFO olarak yanlış tanımlanmasından kaynaklanıyor. Ancak bir ticari yolcu uçağının, gizemli bir nesneyle çarpışmasından kıl payı kurtulması gibi kolaylıkla açıklanamayan bazı vakalar da yer alıyor.

Popüler kültürde çoğu zaman uzaylılara atfedilen uçan cisimler UFO diye adlandırılsa da Amerika Birleşik Devletleri (ABD) makamları artık bunlara "açıklanamayan anormal hava olayları" (UAP) adını veriyor.

Bakanlık bu türden olayları resmen araştırma rolünü üstlenmesi için Tüm Sahalar Anomali Çözüm Ofisi'ni (AARO) kurmuştu.

Yeni raporun yazarları, "AARO'nun bugüne kadar Dünya dışı varlıklara, faaliyetlere veya teknolojilere dair hiçbir kanıta rastlamadığını vurgulamak önemlidir," ifadelerini kullandı.

Pentagon'un incelemesi, 1 Mayıs 2023 ile 1 Haziran 2024 tarihleri ​​arasında ABD makamlarına bildirilen, dünyanın dört bir yanından 757 vakayı kapsıyor. Ancak, söz konusu zaman diliminden önce meydana gelen ve daha önce bildirilmemiş 272 olayı da içeriyor.

Kayda geçen olayların büyük çoğunluğu ABD hava sahasında meydana gelmişti. Ancak 49 karşılaşma, yüzeyden en az 100 kilometre yüksekte, yani uzay olarak kabul edilen irtifada yaşanmıştı.

Tanıklar arasında ticari ve askeri pilotların yanı sıra karadaki gözlemciler de vardı.

Araştırmacılar, olayların yaklaşık 300'ü için balon, kuş veya drone'la karşılaşma gibi açıklamalar getirdi. Ayrıca Elon Musk'ın Starlink uydu sisteminin giderek daha sıklıkla UFO zannedildiği tespit edildi.

Olayların hiçbirinde yaralanma veya kaza yaşanmadı. Ancak ticari bir uçuş ekibi, New York kıyılarında Atlantik Okyanusu üzerinde uçarken bir "silindirik nesne" ile neredeyse çarpışacaklarını bildirdi. Bu olay halen araştırılıyor.

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