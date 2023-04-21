Pentagon'un gizli belgeleri: "Ukrayna, Suriye'de YPG'nin yardımıyla Rusları vurmayı planladı"

Belgede, Türkiye'nin de plandan haberdar olduğu iddia edildi.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan sızan "gizli" ve "çok gizli" ibareli belgelerle ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Son olarak ABD merkezli Washington Post gazetesi, Ukrayna istihbaratının Suriye'deki planlarının yer aldığı bir ABD istihbarat belgesini yayınladı.

Belgeye göre, Ukrayna askeri istihbarat servisi Suriye'nin kuzeyindeki bazı bölgeleri kontrol eden YPG'nin de "gizli" yardımıyla, Suriye'deki Rus güçlerine saldırı düzenlemeyi planladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin aralıkta Suriye'deki Rus güçlerine saldırma planını durdurduğu belirtilirken, 23 Ocak tarihli belgede planlamanın nasıl yapıldığı ve hayata geçirilmesi durumunda planın nasıl ilerleyeceğine ilişkin detaylar yer aldı.

Belgeye göre Ukraynalı askeri istihbarat yetkilileri, saldırı için kasımda olası lojistik hatlarını belirleyerek, bir operasyon üssü kurdu. Ancak Zelenski, 29 Aralık'ta operasyonun durdurulması talimatı verdi.



Belgede, Zelenski'nin operasyonu durdurma nedenleri arasında; ABD baskısı, Ukrayna'nın elindeki sınırlı drone sayısı veya saldırının başarılı olup olmayacağına ilişkin şüphe gibi faktörlerin olabileceği belirtildi.

Doğrudan olayla bağlantılı kişilerden alınan bilgilerle oluşturulan istihbarat belgesinde, aralıkta Ukraynalı askeri istihbarat yetkililerinin saldırıyı insansız hava araçlarıyla düzenlemekten yana olduğu ve sadece Wagner güçlerine yönelik bir saldırı olasılığının da değerlendirildiği belirtildi.

Belgede, Ukraynalı yetkililerin saldırı için YPG'nin çatısını oluşturduğu ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) eğitmeyi planladığı öne sürüldü.

SDG'nin, Ukrayna operasyonuna destek karşılığında eğitim ve hava savunma sistemleri istediği ve saldırıda adının geçmemesini de talep ettiği bildirildi.

Belgeyle ilgili bir açıklama yapan SDG sözcüsü, belgenin gerçek olmadığını ve Rusya-Ukrayna savaşında taraf olmadıklarını söyledi.

Penagon'dan sızan gizli belgede ayrıca Türkiye'nin plandan haberdar olduğu ancak olası bir "yanlış istihbarat" durumundan kaçınmak istediği ifade edildi.



Belgede Ankara'nın, Ukrayna'nın Suriye'deki planlarının ne kadarından haberdar olduğuna ilişkin net bir bilgi yer almadı.

Konuyla ilgili Washington Post'a bir değerlendirmede bulunan, bölgede çalışmış eski bir ABD'li yetkili, "Türkiye'nin bölgedeki hedefi SDG'nin askeri kabiliyetini ve liderliğini etkisiz hale getirmek. Türkiye böyle bir plandan hoşnut kalmışsa, bu Rusya'nın gazabını üzerine çeken bir Ukrayna-SDG ittifakının Türkiye'nin çıkarına olmasındandır" diye konuştu.