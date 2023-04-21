  • BIST 5.012,34
  • Altın 1236.049
  • Dolar 19.3982
  • Euro 21.2833
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAHareketsizlik pek çok hastalığın ana kaynağı!

Pentagon'un gizli belgeleri: "Ukrayna, Suriye'de YPG'nin yardımıyla Rusları vurmayı planladı"

» »
Belgede, Türkiye'nin de plandan haberdar olduğu iddia edildi.
Pentagon'un gizli belgeleri: "Ukrayna, Suriye'de YPG'nin yardımıyla Rusları vurmayı planladı"

ABD Savunma Bakanlığı'ndan sızan "gizli" ve "çok gizli" ibareli belgelerle ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Son olarak ABD merkezli Washington Post gazetesi, Ukrayna istihbaratının Suriye'deki planlarının yer aldığı bir ABD istihbarat belgesini yayınladı.

Belgeye göre, Ukrayna askeri istihbarat servisi Suriye'nin kuzeyindeki bazı bölgeleri kontrol eden YPG'nin de "gizli" yardımıyla, Suriye'deki Rus güçlerine saldırı düzenlemeyi planladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin aralıkta Suriye'deki Rus güçlerine saldırma planını durdurduğu belirtilirken, 23 Ocak tarihli belgede planlamanın nasıl yapıldığı ve hayata geçirilmesi durumunda planın nasıl ilerleyeceğine ilişkin detaylar yer aldı.

Belgeye göre Ukraynalı askeri istihbarat yetkilileri, saldırı için kasımda olası lojistik hatlarını belirleyerek, bir operasyon üssü kurdu. Ancak Zelenski, 29 Aralık'ta operasyonun durdurulması talimatı verdi.

Belgede, Zelenski'nin operasyonu durdurma nedenleri arasında; ABD baskısı, Ukrayna'nın elindeki sınırlı drone sayısı veya saldırının başarılı olup olmayacağına ilişkin şüphe gibi faktörlerin olabileceği belirtildi.

Doğrudan olayla bağlantılı kişilerden alınan bilgilerle oluşturulan istihbarat belgesinde, aralıkta Ukraynalı askeri istihbarat yetkililerinin saldırıyı insansız hava araçlarıyla düzenlemekten yana olduğu ve sadece Wagner güçlerine yönelik bir saldırı olasılığının da değerlendirildiği belirtildi.

Belgede, Ukraynalı yetkililerin saldırı için YPG'nin çatısını oluşturduğu ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) eğitmeyi planladığı öne sürüldü.

SDG'nin, Ukrayna operasyonuna destek karşılığında eğitim ve hava savunma sistemleri istediği ve saldırıda adının geçmemesini de talep ettiği bildirildi.

Belgeyle ilgili bir açıklama yapan SDG sözcüsü, belgenin gerçek olmadığını ve Rusya-Ukrayna savaşında taraf olmadıklarını söyledi.

Penagon'dan sızan gizli belgede ayrıca Türkiye'nin plandan haberdar olduğu ancak olası bir "yanlış istihbarat" durumundan kaçınmak istediği ifade edildi.

Belgede Ankara'nın, Ukrayna'nın Suriye'deki planlarının ne kadarından haberdar olduğuna ilişkin net bir bilgi yer almadı.

Konuyla ilgili Washington Post'a bir değerlendirmede bulunan, bölgede çalışmış eski bir ABD'li yetkili, "Türkiye'nin bölgedeki hedefi SDG'nin askeri kabiliyetini ve liderliğini etkisiz hale getirmek. Türkiye böyle bir plandan hoşnut kalmışsa, bu Rusya'nın gazabını üzerine çeken bir Ukrayna-SDG ittifakının Türkiye'nin çıkarına olmasındandır" diye konuştu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ukrayna: Karadeniz tahıl anlaşması tehlikede19 Nisan 2023 Çarşamba 16:46
  • Rusya ile Çin arasında kritik görüşme17 Nisan 2023 Pazartesi 09:19
  • Rusya Donetsk’i vurdu: Binadaki onlarca insan yaşamını yitirdi16 Nisan 2023 Pazar 22:36
  • Hindistan'da eski milletvekili ve kardeşi canlı yayında uğradıkları saldırıda öldü16 Nisan 2023 Pazar 20:54
  • Japonya Başbakanı Kişida’nın ziyaretinde korkutan patlama15 Nisan 2023 Cumartesi 11:10
  • Rusya’dan kritik hamle: Pasifik Filosu’nu savaşa hazır duruma geçirdi14 Nisan 2023 Cuma 15:32
  • Güney Kore, gençlere sosyalleşmeleri için aylık 490 dolar verecek13 Nisan 2023 Perşembe 23:01
  • Rusya’dan ‘tahıl koridoru’ açıklaması: Uzatılması mümkün görülmüyor13 Nisan 2023 Perşembe 17:53
  • Ukrayna ekonomisi 2022’de yüzde 29,1 küçüldü13 Nisan 2023 Perşembe 12:46
  • Rusya: Tahıl anlaşmasının uzatılması ihtimali düşük12 Nisan 2023 Çarşamba 19:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti