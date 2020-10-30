Pentagram'dan yeni şarkı: Bu Düzen Yıkılsın

Pentagram, uzun zamandır beklenen yeni albümünün ilk şarkısı "Bu Düzen Yıkılsın"ı dinleyicileriyle buluşturdu. Şarkı, tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Geçmiş üyelerinden Murat İlkan, Ogün Sanlısoy ve Demir Demirkan’ın da katıldığı “Akustik” albümü ardından yurt içi ve yurt dışında verdiği konserlerle 30. yılını kutlayan grup, yine aynı kadroyla yeni bir albüm için stüdyoya girdi. Bu üretim sürecinin ilk çalışması olan “Bu Düzen Yıkılsın” da albümün dinleyiciyle buluşan ilk şarkısı oldu.

Sony Music etiketiyle bugün yayınlanan “Bu Düzen Yıkılsın”ın kayıtları Babajim İstanbul Stüdyoları'nda yapıldı. Kapak tasarımını H2U’nun yaptığı, Ezgi Aktan ve Ozan Tügen’in sesleriyle Neyzen Gökhan Özkök’ün nefesiyle eşlik ettiği şarkının video klibi ise 1 Kasım 2020’de PentagramVevo kanalında yayınlanacak.