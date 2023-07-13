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PEO DAÜ-SEN’i ziyaret etti

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Kıbrıs İşçi Federasyonu (Pancyprian Federation of Labour-PEO) Başkanı Sotiroulla Charalambous ve beraberindeki heyet Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası‘nı (DAÜ-SEN) ziyaret etti.
PEO DAÜ-SEN’i ziyaret etti

Kıbrıs İşçi Federasyonu (Pancyprian Federation of Labour-PEO) Başkanı Sotiroulla Charalambous ve beraberindeki heyet Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası‘nı (DAÜ-SEN) ziyaret etti. DAÜ-SEN Local’de gerçekleşen görüşmede DAÜ-SEN Başkanı Ercan Hoşkara ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirirken Kıbrıs’ın kuzeyinde yüksek öğrenim ve DAÜ-SEN hakkında bilgi verdi.

PEO Charalambous ise kuzeydeki dostlarını ziyaret etmekten dolayı mutluluk duyduklarını ve Federasyon olarak kuzeydeki dostlarının yanlarında olduklarını belirtti.

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