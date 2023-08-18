PEO sendikacı Mehmet Seyis'in ölümü nedeniyle üzüntüsünü paylaştı

Açıklamada, Genel Sekreter Sotiroulla Charalambous başkanlığındaki heyetin, Mehmet Seyis'in yarın cumartesi günü saat 9.30'da DEV-İŞ ofisinde düzenlenecek törene ve daha sonra saat 13.00'te Mağusa'da düzenlenecek cenaze törenine katılacağı ve bir konuşma yapacağı belirtildi.

Açıklamada, Dev-iş Başkanı olduğu dönemde PEO ile iş birliği ve ortak eylemin daha da güçlendiği, derinleştiği ve pekiştiği kaydedilirken, EPO için Mehmet Seyis'in "aynı bayrak altında yürüdüğümüz, aynı değerlerden ve aynı ideallerden ilham aldığımız" modern Kıbrıs sınıf sendikacılığı hareketinin liderlerinden biri olduğu ifade edildi.