Pera bebeğin ölümünde 5 tutuklama

Aydın'da 1 aylık Pera bebeğin yorgun mermi sonucu ölmesine ilişkin 5 kişi tutuklandı.
11 aylık Pera Palabıyık, Aydın Söke'deki evlerinde annesiyle oyun oynuyordu. O sırada yoldan geçen düğün konvoyundan ateş açıldı.
Silahtan çıkan yorgun mermi, evin tavanından sekip Pera bebeğin başına isabet etti.
Ailenin tek çocuğu olan bebek hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Polis ekipleri, mahallede düğünü olan damat ile birlikte 6 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerden 5'i tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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