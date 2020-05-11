Perakende Sektörü ve Mağazacılar Birliği: Nisan ayı kiralarını ödememe kararı aldık

Perakende Sektörü ve Mağazacılar Birliği hükümete açık çağrı yaparak kapalı oldukları dönemdeki kiralarla alakalı bir önlem almaya davet etti.

Birlik yaptığı açıklamada “hükümet kararı ile kapalı olduğumuz 14 Mart - 3 Mayıs arasındaki 51 günlük bir sürede nakit akışının sıfırlandığı bu dönem için kapalı olan iş yerlerinin kira ödeyebilmesinin mümkün olmamasına rağmen birçok kiracının Mart ayı ile ilgili bir talebi yoktur. Ancak, Perakende sektörü ve Mağazalar Birliği olarak bizler, bu dönemde kapalı olan işyerlerimizin Nisan 2020 kiralarını oybirliği ile ödememe kararı almış bulunuyoruz” dendi.

İşte birliğin açıklaması:

Covid-19 Pandemisinin hayatımıza girmesiyle Gıda dışı Perakendeciler ve Mağazacılar olarak birçoğumuz bir araya gelerek, yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen bu dönemde iş yerlerimizin hayatta kalmasını sağlamak ve yüzlerce iş yerimizde çalışan binlerce çalışanımızın istihdamını korumak amacıyla Perakende Sektörü ve Mağazacılar Birliği oluşumu yaratılmıştır.

Bilindiği üzere Perakende sektörü ve hazır giyim mağazalarının yanında tüm restoranlar, kuaförler ve bu gibi birçok iş yeri Covid-19 Pandemesine tedbir amaçlı olarak Hükümetimiz tarafından 14 Mart tarihi itibarı ile kapatılmıştı.

Sağlık sorunu olarak başlayıp, tüm dünya genelinde çok ciddi Ekonomik sorunları ve krizi beraberinde getiren bu virüs ile mücadele, Sağlık Bakanlığımız ve ekibinin başarılı çalışmaları ve Halkımızın duyarlı davranışları sayesinde son derece olumlu sonuçlar vermiştir. Hükümetimizin sağlık alanında yakalanan başarıyı, ekonomik alanda yapacağı doğru hamlelerle taçlandırması bundan sonraki en önemli adım olacaktır.

Şu bir gerçektir ki, 2020 yılı ülkemizde birçok işletme ve sektörün hayatta kalma mücadelesi vereceği bir yıl olacaktır ve maalesef çevremizdeki birçok işyeri de iflas ile yüz yüze kalacaktır. Özellikle, gıda dışı perakende ve mağazacılık sektörünü çok zor bir yıl beklemektedir. İşletmelerimizin istihdamlarını koruyarak hayatta kalma mücadelesi verecekleri bu dönemde özellikle yüksek döviz kiralarıyla ve döviz kurundaki oynaklıkla mücadele edebilme durumları yoktur. İşletmelerin kan ağlayarak canı ile uğraşacağı zorlu günlerde, mülk sahiplerinin hiçbir şey olmamış gibi kira talebinde bulunmaları kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. Şunun net olarak bilinmesi gerekir ki, hepimiz aynı gemideyiz ve ya hep beraber bu gemiyi yüzdüreceğiz ya da hep beraber batacağız.

Dünyadaki medeni ülke devletlerinin yaptığı gibi bizim devletimizin de bu konularda aktif rol alması, iş yerlerimizi yaşatabilmek ve istihdamı koruyabilmek adına tüm işletmelere aşağıdaki konularda kayıtsız şartsız destek vermesi kaçınılmazdır.

1. Hükümet kararı ile kapalı oluğumuz (14 Mart - 3 Mayıs arası) 51 günlük bir süre var. Nakit akışının sıfırlandığı bu dönem için kapalı olan iş yerlerinin kira ödeyebilmesi mümkün olmamasına rağmen birçok kiracının Mart ayı ile ilgili bir talebi yoktur. Ancak, Perakende sektörü ve Mağazalar Birliği olarak bizler, bu dönemde kapalı olan işyerlerimizin Nisan 2020 kiralarını oybirliği ile ödememe kararı almış bulunuyoruz. Bu arada bizleri arayıp kapalı olduğumuz dönem için kira talebinde bulunmayacağını dile getiren mülk sahipleri de var, onlara da ayrıca teşekkür ederiz. Ancak, her şey normalmiş gibi kira talep edenler de maalesef çok var. Bu konuda bir kaos ortamı olmaması için devletimizden beklentimiz ve talebimiz kapalı olan tüm işyerlerinin Nisan kiralarının alınmaması yönünde bir tavsiye kararı üretmesi ve ilgili mülk sahiplerine açık çağrı yapması yönündedir.

2. Bilindiği gibi hükümetimiz Nisan ve Mayıs ayları kiralarını Haziran’dan itibaren taksitlerle ödenmesi şeklinde ötelemiştir, ancak içerisinde bulunduğumuz bu kriz ortamında bu öteleme kimsenin yarasına merhem olmayacaktır ve işe yarayan bir tedbir değildir. Hepimiz biliyoruz ki, 2020 yılı birçok işletme için istihdamını koruyarak hayatta kalma yılı olacaktır. Dolayısıyla, yürürlüğe konan konu kira ötelemesinin yanında, en azından 2020 yılı sonuna kadar olan dönem için, tüm aktif işletmeleri döviz riskine karşı korumak da hükümetimizin asli görevlerinden biri olmalıdır. Yüzyılın felaketi olarak nitelendirdiğimiz bu dönemde hiç bir işletme ve/veya ikametgahın dövizle kira ödeyebilmesi mümkün değildir. Bu görüşle, emsali var olan ve bir önceki hükümetimiz tarafından 2018 döviz krizi döneminde yapılan döviz kira kur sabitleme yöntemini, mevcut hükümetimiz tarafından acilen “Yasa gücünde kararname” çıkartarak yıl sonuna kadar tüm iş yeri ve ikametgahlardaki döviz kiralamalar için devreye sokmasını ve döviz kurlarının çok makul ve ödenebilir seviyelere sabitlemesini talep ediyor ve bekliyoruz.

Özetle, ülkemizin kapılarının dış dünyaya kapalı olacağı bu dönemde, turizmin sıfırlanması, Güney Kıbrıs’tan gelen alışverişin sıfırlanması, eğitimin durması ve dolayısıyla yabancı öğrencinin olmayışı ve bunun yanında, halkımızın azalan gelir seviyesi de göz önünde bulundurulduğunda, özellikle perakende ve mağazacılık sektörlerindeki daralma oranı %50’nin üzerinde olacaktır. Yukarda da bahsedildiği gibi, hepimiz aynı gemideyiz ve bu gemiyi yüzdürebilmek adına tüm kesimlerin elini taşın altına koyması kaçınılmazdır. Gemi kaptanı olarak devletimiz işletmelerimize öncülük yaparken, biz de işletmeler olarak bu dönemde istihdamımızı koruyarak minimum zararla hayatta kalma mücadelesi vereceğiz, mülk sahipleri de özveride bulunarak bir miktar feragat edecek ve hep birlikte bu sıkıntılı süreçten çıkacağız.

Birçok iş yerinin istihdamı koruyarak hayatta kalma mücadelesine destek olmak ve kaos ortamı yaratılmaması adına hükümetimizin aktif rol alarak bu konuda cesur kararlar üretmesini ve bu hususlarda gerekli adımları atarak, elinden gelen desteği fazlasıyla vermesini hassasiyetle bekliyoruz.

İnşallah hep birlikte başaracağız!

Perakende Sektörü ve Mağazacılar Birliği