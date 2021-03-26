Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ve Odaya bağlı Marketler Birliği bugün Ekonomi ve Enerji Bakanı Sn. Erhan Arıklı ve bakanlık yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ve Odaya bağlı Marketler Birliği bugün Ekonomi ve Enerji Bakanı Sn. Erhan Arıklı ve bakanlık yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda perakende sektörünün tanımlanması ve Perakende Yasasının ivedilikle çıkarılması için görüş birliği sağlandı. Ayrıca Meclis komitesinde görüşülmekte olan ve üretici ile tüketiciler arasında köprü işlevi görecek olan Hal Yasa Tasarısının ele alındığı görüşmede yasanın daha işlevsel olması için öneriler de tartışıldı.

Bir saat kadar süren toplantıda Bakanlık ile Odamız ve Marketler Birliği Perakende Yasası’nın çıkarılması için ortak bir komisyon kurmaya karar verdiler.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sn. Erhan Arıklı yaptığı konuşmada Perakende Yasası’nın hem sektör hem de sektör çalışanları açısından önemli olduğunu, rekabeti düzenleyerek daha kaliteli hizmete katkı koyacağını, denetlenebilirliği artıracağını dolayısı ile çıkması için Kurum olarak bütün çabaları ortaya koyacaklarını belirtti.

KTEZO ile Marketler Birliği temsilcileri olarak Hürrem Tulga ve Fuat Nesip Nalcıoğlu da yaptıkları konuşmada Perakende ve Hal Yasası’nın temel yasalar olduğunu, Sn. Arıklı’nın gösterdiği duyarlılıktan memnun olduklarını ve bir an önce her iki yasa çalışmasının yürürlüğe girmesinin ülkeye, topluma ve üretime ciddi anlamda fayda sağlayacağını belirttiler.

Ekonomi Bakanı ile varılan mutabakat çerçevesinde Perakende Yasa tasarısı için ay sonu itibarı ile çalışmaların başlatılmasına karar verildi.