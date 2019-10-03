İstanbul'da yaşayan 37 yaşındaki Canan Başar Aytepe'nin başı uzun yıllar fazla kilolarıyla dertteydi. Obez bir çocukluk dönemi geçirdiğini söyleyen Aytepe, "Gece 3'te kalkıp, anneme makarna yaptırıp yiyordum. Fast-food ve asitli içecekleri çok fazla tüketiyordum. Eşimle uzun yıllar sevgili olduk. Evlenmeye karar verince gelinlik bakmak istedim, hayalim vardı. Gelinlikçiye gittim, katalogdan gelinlik beğendim, çalışan kadına gösterdim. O da bana 'kızım camdaki perdeyi sök, üstüne dola tamamı senin üstüne gelinlik olur' dedi. Söylediği benim için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Kafamdan aşağı kaynar su döküldü. Bu travmayı biraz zor atlattım." ifadelerini kullandı.