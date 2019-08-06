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Perdikis Akkuyu konusunu görüşecek

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Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği Başkanı Yorgos Perdikis’in, Akkuyu nükleer santral ve nükleer silahsızlaşma konularını ele almak amacıyla bugün Kıbrıs’taki ABD ve Rusya elçiliklerinde temaslarda bulunacağı belirtildi.
Perdikis Akkuyu konusunu görüşecek

Fieleleftheros gazetesi, Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği’nin açıklamasına dayanarak, Perdikis’in, ilk nükleer bombanın Hiroşima’ya atılmasının 74’üncü yıldönümü nedeniyle, ABD ve Rusya elçiliklerini ziyaret ederek,  maslahatgüzarları ile görüşeceğini yazdı.

Habere göre Perdikis, görüşmelerinde, Türkiye’nin nükleer silah üretme isteği ve Akkuyu’daki nükleer santrale ilişkin endişelerin de yer aldığı bir de muhtıra sunacak.

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