Perdikis Halil ve Lıllıe’ye Meb’deki Gelişmeler Hakkında Bilgi Verdi

Yeni Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, bakanlık görevini devralması hasebiyle kendisine nezaket ziyaretinde bulunan Mısır ve İngiltere’nin Güney Kıbrıs’taki büyükelçileri Mai Taha Halil ve Stephen Lillie ile ofisinde görüştü.

Alithia’nın Rum Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, Petridis muhataplarına, Rum Yönetiminin tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge” (MEB) içerisindeki gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Mısır Büyükelçisi kurdukları ikili ve üçlü bölgesel işbirlikleri ile Güney Kıbrıs ile Mısır arasındaki ilişkilerin daha da güçlendiğine işaret ederken; İngiltere Büyükelçisi Güney Kıbrıs ile İngiltere arasındaki işbirliklerinin devam edeceğine ve derinleşeceğine inanç belirtti.

Perdikis’in dün ayrıca BM Barış Gücü Komutanı Cheryl Pearce ile de görüştüğünü, görüşmede Barış Gücü’nün iyi niyet misyonuyla ilgili konuların ele aldığı kaydedildi.