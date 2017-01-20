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Perdikis’ten nükleer başlık sorusu

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Perdikis’ten nükleer başlık sorusu
Ekologlar Milletvekili Yorgos Perdikis’in Rum Meclisine Ağrotur Üssü’nde nükleer başlık bulunup bulunmadığına dair soru sorduğu belirtildi.

Politis gazetesine göre Perdikis’in sorusuna yanıt veren Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis, Ağrotur’daki İngiliz Üsleri’nde nükleer başlıklı bombanın bulunduğuna dair bir bilgiye sahip olmadıklarını belirtti.

Perdikis’in Rum askeri ya da siyasi yetkililerin bu tür bilgileri araştırmak üzere Ağrotur Üssü’nü hiç denetleyip denetlemediğine dair sorusu üzerine ise Fokaidis, RMMO’nun böyle denetimler yapmadığını, yapmasının da öngörülmediğini belirtti.

Gazete, öte yandan Perdikis’in, İngilizlerin Ağrotur’da artık nükleer bombalar depolamadıklarına dair teyitte bulunup bulunmadığına dair sorusuna Fokaidis’in yanıt vermediğini belirtti.

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