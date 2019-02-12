Peri Bacaları'nda otel inşaatı

Nevşehir merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bulunan, 60 milyon yılda oluşan, birinci derece arkeolojik ve doğal sit olan, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Kapadokya’da peri bacalarının yanında inşa edilen otel tepki çekti. Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, "Burası imar planı içindedir. İmar planı uygulanırken yetkili kurum ve kuruluşlarca da bu yapı planı onaylanmıştır" dedi.

Oda TV'de yer alan habere göre, yılda 2 milyona yakın turistin ziyaret ettiği Kapadokya bölgesinde, Mesit mevkisindeki Müze Yolu üzerinde peri bacalarının yanında yaklaşık 2 ay önce otel inşaatına başlandı. İş adamı M.K. tarafından yaptırılan otelin 5 ayda tamamlanması planlanıyor. Yan yana 2 binadan oluşan ve kaba inşaatı devam eden otel, görenlerin tepkisini çekti.

"Yapı ruhsatıyla inşaat başlamıştır"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, otel inşaatının imar planı dahilinde yapıldığını söyledi. Otel inşaatına yetkili kurumlar tarafından ruhsat verildiğini ifade eden Cingil, “Bölgede kaçak yapılaşma varmışçasına insanlara suçlama, çamur atma gibi yapılan şeyler doğru değil. Bu yapılan yer imar planı içinde yer alıyor. Belediyemiz mimar ve mühendisleri tarafından projeler incelenerek, kurumların görüşleriyle birlikte sonuçta alınan yapı ruhsatıyla birlikte inşaat başlamıştır” dedi.

“İmar planı içinde”

Göreme'de kentsel sit alanı içinde herhangi bir kaçak yapılaşmanın olmadığını ileri söyleyen Cingil, “Burası imar planı içindedir. İmar planı uygulanırken yetkili kurum ve kuruluşlarca da bu yapı planı onaylanmıştır. Oradaki vatandaşın yeri hangi şekilde kullanması gerekiyorsa, ticarettir, konuttur, meseleyle ilgili o konuda da ruhsatı kendisine verilmiştir” şeklinde konuştu.

Otel sahibi: Gerekli izinleri alarak inşaata başladık

İnşası süren otelin sahibi M.K. ise otelin bodrum ve zemin kat üzerine 1 kat çıkılarak yapıldığını söyledi. M.K., "Biz bu inşaata başlamadan önce tüm mercilerden gerekli evrakları tamamladıktan sonra başvurumuzu yaptık ve inşaata başladık. Burada otel inşaatımız var. İnşaatımız doğaya kesinlikle uygundur. Yapı Denetimden, Göreme Belediyesi'nden, Tabiatı Koruma Varlıklarından, Müze Müdürlüğünden gerekli izinleri alarak, inşaata başladık. Yaklaşık 3- 5 ay içinde inşaatı tamamlanacak. Mevcut olan şikayetler var. Dün akşam başladı. Biz gerekli mercilere başvurumuzu yaptık. Suç duyurusunda bulunduk. Gerçeği yansıtmadığını kamuoyuna belirtmek istiyoruz. Herhangi bir ters durum yok" diye konuştu.