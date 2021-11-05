Perihan Aziz Belgeselinin Gösterimi 23 Kasım’da Yapılıyor

Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER), hayata değer katan kadınların yer aldığı belgesel projesinde, Türk Ajansı Kıbrıs’ın eski Müdürü, Bağlıköy’de butik otel işletmecisi ve Lefke bölgesinde kurulan kadın kooperatifi 4K’nın destekçisi Perihan Aziz’in hayatını konu alan belgeseli tamamladığını açıkladı.
Koopbank sponsorluğunda hazırlanan belgeselin gösteriminin, 23 Kasım Salı günü saat 17.30’da Koopbank Genel Müdürlük Konferans Salonunda yapılacağı duyuruldu.
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