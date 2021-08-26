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Perihan Aziz’in Hayatı Belgesel Oluyor

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Perihan Aziz’in Hayatı Belgesel Oluyor
Perihan Aziz’in Hayatı Belgesel Oluyor

Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER), kadın öykülerinden oluşacak belgesellerin çekimlerini gazeteci Perihan Aziz’in hayatıyla sürdürüyor.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, hayata değer katan kadınların yer aldığı belgesel projesinde, Türk Ajansı Kıbrıs’ın eski Müdürlerinden, Bağlıköy’de butik otel işletmecisi ve Lefke bölgesinde kurulan kadın kooperatifi 4K’nın destekçisi Perihan Aziz’in hayatı belgesel oluyor. Belgeselin çekimleri Koopbank sponsorluğunda yapılıyor.

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Ülkeye değer katan kadınların yaşam öykülerini derlemek, her birinden belgesel hazırlamak, yazıya dökerek kitaplaştırmak amacıyla çalışma başlatan KÖDER’in projesiyle, kadın öykülerinin kayıt altına alınması, geçmişin geleceğe taşınması, yeni kuşaklara ilham vermesi ve toplumsal hafızaya katkı koyması amaçlanıyor.

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