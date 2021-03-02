Ankara'da yapılan eylemlere verdiği destekle bilinen eski Sayıştay Hakimi Perihan Pulat, yaşamını yitirdi.

Yüksel'de KHK ile ihraç edilen kamu emekçilerinin verdiği mücadeleye destek olmasıyla bilinen Pulat, İnsan Hakları Anıtı önündeki eylemlerde birçok kez gözaltına alınmıştı.

Pulat, 1 Mayıs 2018'de ağır şekilde polis şiddetine maruz kalmış, açılan davada Pulat'a saldıran polise sadece 3 bin lira ceza verilmiş, bu ceza da ertelenmişti.