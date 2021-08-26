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Perinçek: Afganistan’ı tanısınlar, Afganistan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanısın.

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Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, Afganistan ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ulusal TV’de katıldığı programda Perinçek, Afganistan’da Taliban’ın yönetime gelmesini Kurtuluş Savaşı mücadelesine benzetti.
Perinçek: Afganistan’ı tanısınlar, Afganistan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanısın.

Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, Afganistan ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ulusal TV’de katıldığı programda Perinçek, Afganistan’da Taliban’ın yönetime gelmesini Kurtuluş Savaşı mücadelesine benzetti.

Önceki gece Ulusal Kanal’da yayınlanan Çıkış Yolu programının canlı yayınına konuk olan Perinçek, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Taliban yönetiminin, özellikle ABD tarafından “Eşek gibi tanınacağını” belirten Perinçek, “Herkes Taliban yönetimini tanır. Çin’i Amerika 1971’e kadar tanımayacağım dedi, eşek gibi tanıdı. Bunu, Afganistan’ı da eşek gibi tanıyacak. Eşek kavramını bilerek, altını çizerek, seve seve, düşünerek seçiyorum.” dedi.

Cumhuriyet Kadınları Derneği’nin Taliban yönetimini tanıyoruz bildirisine destek veren Perinçek, bildiriye suç duyurusunda bulunan CHP Kadın Kolları’na da benzer yorumda bulundu.

Perinçek, bildiriyle ilgili “Anti emperyalist, halkçı ve Atatürk devrimciliğine yakışır bir bildiri. Mor kadın örgütleri Afganistan’ın kurtuluş savaşına çamur atan bildiriler yayınladılar. Sen kimsin? İstediğin kadar tanıma. Senin efendin olan ABD, Almanya ve Fransa, Afganistan’ı eşek gibi tanıyacak.” ifadelerini kullandı.

“AFGANİSTAN’I TANISINLAR, AFGANİSTAN DA KKTC’Yİ TANISIN”

Perinçek son olarak, Türkiye’nin de örgütü resmi olarak tanıması tavsiyesinde bulunup şu ifadeleri kullandı;

“Bakın ben hükümete şunu öneriyorum; Afganistan’ı tanısınlar, Afganistan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanısın.”

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