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Perinçek: AK Parti yönetemiyor, İmamoğlu Amerikan projesi, adayımız İlker Yücel ile İstanbul seçimine giriyoruz

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Perinçek: AK Parti yönetemiyor, İmamoğlu Amerikan projesi, adayımız İlker Yücel ile İstanbul seçimine giriyoruz
Perinçek: AK Parti yönetemiyor, İmamoğlu Amerikan projesi, adayımız İlker Yücel ile İstanbul seçimine giriyoruz

 

Partisinin İstanbul il merkezinde açıklamalarda bulunan Doğu Perinçek, YSK kararıyla iptal edilen ve yenilenme kararı alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. 

 

AK Parti'nin ekonomiyi yönetemediğini, muhalefetin ise ABD tarafından seçenek olarak öne sürüldüğünü belirten Perinçek'in açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"YSK kararından sonra, derinleşen ekonomik krize siyasi kriz de eklenmiş oldu. Türkiye çok derin bir krizin içinde. Türkiye sadece İstanbul sorunuyla değil bir hükümet sorunuyla karşı karşıya. Türkiye bir arayış dönemine girmiştir. Bu arayış hem iktidar hem de muhalefet açısından geçerlidir.

ktidar sorununun karşısına dış merkezlerden, ABD'den bir seçenek konuyor. Ekonomik çözümsüzlüğü temsil eden iktidarın karşısına CHP-İyi Parti ve HDP bloğu konuyor.

Bir çatal çıkmaz durumudur.

Ancak umut da vardır. Vatan Partisi milleti seçeneksiz bırakmaz. Kimse bunu bizden beklemesin. AKP ve CHP'nin Türkiye'yi içine soktukları çıkmazdan Vatan Partisi, üretim ekonomisi programıyla, terörü temizleme programı ve Atlantik'e karşı Avrasya programıyla Türkiye'ye çözüm sunuyor.

 

İBB seçimlerinde adayımız Mustafa İlker Yücel, yine yetki isteyecektir."

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