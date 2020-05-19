Perinçek, Tümamiral Yaycı’nın istifasını doğru bulmadı: Savaş koşullarında istifa olmaz, Atatürk istifa etti mi?

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bir ihaleyle ilgili hakkında soruşturma izni verildikten sonra görevden alınan eski Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Cihat Yaycı’nın istifasına ilişkin, “İstifa askerlik geleneklerimize uygun değildir. Mustafa Kemal Atatürk istifa etti mi” diye sordu.

Habertürk’te yayınlanan Türkiye’nin Nabzı programına konuk olan Perinçek, moderatör Didem Yılmaz’ın “İstifayı nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusu üzerine, “Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs’ta Amerika, İsrail aleyhimize tatbikatlar yapıyorlar. Namlularını Türkiye’ye çevirmişler. Mavi Vatanımıza çevirmişler. Bu koşullarda, savaş tehdidi koşullarında ve Türk ordusu hem içeride hem güney sınırlarımızda teröre karşı savaşırken istifa olmaz” ifadelerini kullandı.

Hangi asker istifa edebliyor?

“Turgut Reis gemisindeki Bahriyeli Recep istifa edebiliyor mu? Asker istifa edebiliyor mu? Herhangi bir askerimiz, Mehmet’imiz, Ahmet’imiz, Hasan-Hüseyin… Onlar istifa edebiliyor mu” diye soran Perinçek, “Komutanların da savaş koşullarında istifa etmeleri, silahını bırakıp kenara çekilmeleri bizim askerlik geleneklerimize hiçbir şekilde uygun değildir. Hele Deniz Kuvvetlerimizin bugün ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğu koşullarda hiçbir şekilde bu doğru değildir” şeklinde konuştu.

Perinçek şunları söyledi: