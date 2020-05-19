  • BIST 101.983
  • Altın 380,490
  • Dolar 6,8638
  • Euro 7,5015
  • Lefkoşa 40 °C
  • Mağusa 41 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 41 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Perinçek, Tümamiral Yaycı’nın istifasını doğru bulmadı: Savaş koşullarında istifa olmaz, Atatürk istifa etti mi?

»
Perinçek, Tümamiral Yaycı’nın istifasını doğru bulmadı: Savaş koşullarında istifa olmaz, Atatürk istifa etti mi?
Perinçek, Tümamiral Yaycı’nın istifasını doğru bulmadı: Savaş koşullarında istifa olmaz, Atatürk istifa etti mi?

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bir ihaleyle ilgili hakkında soruşturma izni verildikten sonra görevden alınan eski Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Cihat Yaycı’nın istifasına ilişkin, “İstifa askerlik geleneklerimize uygun değildir. Mustafa Kemal Atatürk istifa etti mi” diye sordu.

Habertürk’te yayınlanan Türkiye’nin Nabzı programına konuk olan Perinçek, moderatör Didem Yılmaz’ın “İstifayı nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusu üzerine, “Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs’ta Amerika, İsrail aleyhimize tatbikatlar yapıyorlar. Namlularını Türkiye’ye çevirmişler. Mavi Vatanımıza çevirmişler. Bu koşullarda, savaş tehdidi koşullarında ve Türk ordusu hem içeride hem güney sınırlarımızda teröre karşı savaşırken istifa olmaz” ifadelerini kullandı.

Hangi asker istifa edebliyor?

“Turgut Reis gemisindeki Bahriyeli Recep istifa edebiliyor mu? Asker istifa edebiliyor mu? Herhangi bir askerimiz, Mehmet’imiz, Ahmet’imiz, Hasan-Hüseyin… Onlar istifa edebiliyor mu” diye soran Perinçek, “Komutanların da savaş koşullarında istifa etmeleri, silahını bırakıp kenara çekilmeleri bizim askerlik geleneklerimize hiçbir şekilde uygun değildir. Hele Deniz Kuvvetlerimizin bugün ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğu koşullarda hiçbir şekilde bu doğru değildir” şeklinde konuştu.

Perinçek şunları söyledi:

Mustafa Kemal Atatürk Sofya’da ateşemiliter yapıldı; o koskoca komutan ateşemiliter olur mu? İstifa etmedi. Cihan Savaşı başladığı zaman ‘Ben ön cephede olmak istiyorum, bana görev verin’ dedi. Onu Hayrabolu’da bir kolordu komutanı yaptılar. Gitti kolordusunda tek bir asker yok, istifa etti mi? Çanakkale Savaşı’nda onu yedek kuvvetlerin komutanın yaptılar, istifa etti mi? İstifa etseydi Atatürk olamazdı zaten.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB'nin Mali Diyalog toplantısında Türkiye'ye çağrıları: 'İstihdamı korumak için önlemler alın'19 Mayıs 2020 Salı 15:23
  • Türkiye’de bayram süresince 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak19 Mayıs 2020 Salı 15:20
  • Akdeniz'de Büyüklükleri 4,1 İla 5,6 Olan 6 Deprem Meydana Geldi19 Mayıs 2020 Salı 10:03
  • Çavuşoğlu ile Pompeo Kovid-19 ile mücedeleyi görüştü19 Mayıs 2020 Salı 08:52
  • Akdeniz’de 4,2 büyüklüğünde deprem19 Mayıs 2020 Salı 08:39
  • Orduda üst düzey istifa18 Mayıs 2020 Pazartesi 15:27
  • Bir kadın daha, kendisini taciz eden erkek tarafından öldürüldü18 Mayıs 2020 Pazartesi 14:20
  • Çocuk yaşta doğum yapmayı savunan Muttalip Kutluk Özgüven hakkında suç duyurusu18 Mayıs 2020 Pazartesi 13:40
  • A Haber, Kudüs'ü İsrail topraklarında gösterdi18 Mayıs 2020 Pazartesi 13:20
  • Tümamiral Cihat Yaycı istifa etti: 'Onurum, gururum incindi'18 Mayıs 2020 Pazartesi 13:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti