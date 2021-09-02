Perinçek: “Türkiye talep etse Taliban kesinlikle KKTC’yi tanır”

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Ulusal Kanal Çıkış Yolu Programında Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur ve Aydınlık Gazetesi Editörü Nadir Temeloğlu’nun gündeme dair sorularını yanıtladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afganistan’daki gelişmelerin ardından “Taliban’ın atacağı adımlara bakacağız” açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sorusunu cevaplayan Dr. Doğu Perinçek, “Cumhurbaşkanımızın ‘bakacağız’ sözcüğünü bugün, atak Türkiye’nin ihtiyacı olan dinamik tutum çerçevesi içerisinde görmüyorum. Bugün Türkiye birinci ülke olmalı. Vatan Partisi yönetiminde olsa Türkiye Afganistan’ı tanıyan ilk ülke olur. Belli bütün dünya tanıyacak, Birinci ol niye birinci olmuyoruz? Ve aynı zamanda da Afganistan’a şunu söyleyelim bak arkadaş biz birbirimizi tanıyoruz tamam şu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni de tanıyalım. Orada Amerika’yı göğüsleyen bir KKTC var o da sizlerle aynı cephede bugün mevzimizi genişletelim Amerikan emperyalizmine karşı Doğu Akdeniz’deki mevzimizi genişletelim, KKTC’yi tanıyın. Taliban tanır. Bakın Türkiye Cumhuriyeti bunu talep etse Taliban kesinlikle KKTC’yi tanır. Bu politika Türkiye’nin önünü açar yoksa beklemek bakmak neye bakacağız? Ben size olacak şeyleri söyleyeyim Taliban orada 4-5 gün sonra hükümetini kuracak, baş kaldıran falan varsa onları tasfiye edecek. Ki onlar da kalmadı” diyerek Türkiye’nin en hızlı şekilde Afganistan’daki Taliban hükümetinin tanınması gerektiğini söyledi.