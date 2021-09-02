  • BIST 1.474,130
  • Altın 482,72
  • Dolar 8,2950
  • Euro 9,7950
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

Perinçek: “Türkiye talep etse Taliban kesinlikle KKTC’yi tanır”

» »
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine seslenerek, “KKTC’yi tanıyın. Taliban tanır. Bakın Türkiye Cumhuriyeti bunu talep etse Taliban kesinlikle KKTC’yi tanır” ifadelerini kullandı.
Perinçek: “Türkiye talep etse Taliban kesinlikle KKTC’yi tanır”

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Ulusal Kanal Çıkış Yolu Programında Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur ve Aydınlık Gazetesi Editörü Nadir Temeloğlu’nun gündeme dair sorularını yanıtladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afganistan’daki gelişmelerin ardından “Taliban’ın atacağı adımlara bakacağız” açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sorusunu cevaplayan Dr. Doğu Perinçek, “Cumhurbaşkanımızın ‘bakacağız’ sözcüğünü bugün, atak Türkiye’nin ihtiyacı olan dinamik tutum çerçevesi içerisinde görmüyorum. Bugün Türkiye birinci ülke olmalı. Vatan Partisi yönetiminde olsa Türkiye Afganistan’ı tanıyan ilk ülke olur. Belli bütün dünya tanıyacak, Birinci ol niye birinci olmuyoruz? Ve aynı zamanda da Afganistan’a şunu söyleyelim bak arkadaş biz birbirimizi tanıyoruz tamam şu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni de tanıyalım. Orada Amerika’yı göğüsleyen bir KKTC var o da sizlerle aynı cephede bugün mevzimizi genişletelim Amerikan emperyalizmine karşı Doğu Akdeniz’deki mevzimizi genişletelim, KKTC’yi tanıyın. Taliban tanır. Bakın Türkiye Cumhuriyeti bunu talep etse Taliban kesinlikle KKTC’yi tanır. Bu politika Türkiye’nin önünü açar yoksa beklemek bakmak neye bakacağız? Ben size olacak şeyleri söyleyeyim Taliban orada 4-5 gün sonra hükümetini kuracak, baş kaldıran falan varsa onları tasfiye edecek. Ki onlar da kalmadı” diyerek Türkiye’nin en hızlı şekilde Afganistan’daki Taliban hükümetinin tanınması gerektiğini söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (2 Eylül 2021)02 Eylül 2021 Perşembe 08:10
  • Buna göre, 6 Eylül tarihinden itibaren KKTC’ye gelecek olanlar dikkat!01 Eylül 2021 Çarşamba 22:49
  • İşte karaların detayları... Çalışanlara PCR zorunluluğu kaldırıldı, antijen zorunluluğu getirildi01 Eylül 2021 Çarşamba 22:48
  • Sosyal medyanın gündeminde.. Bu ne demek?01 Eylül 2021 Çarşamba 22:32
  • Ayın 1'i ama devlet 250 milyon TL borçlanıyor01 Eylül 2021 Çarşamba 22:29
  • Bakanlar Kurulu testlerle ilgili yeni kararlar aldı! Bu kez Resmi Gazetede yayınlandı!01 Eylül 2021 Çarşamba 18:30
  • AKP'nin bu kez UBP Kurultayı'na karışmayacağı öne sürülüyor01 Eylül 2021 Çarşamba 18:07
  • Gürcafer: “Kıbrıs'ta Çözüm Mücadelesinden Vazgeçilmemelidir”01 Eylül 2021 Çarşamba 18:03
  • Cumhurbaşkanı Tatar:Türk askeri Kıbrıs’tan gitmeyecek01 Eylül 2021 Çarşamba 18:00
  • “Petrol sızıntısı Akdeniz’de yaşamı tehdit ediyor”01 Eylül 2021 Çarşamba 17:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti