Perinçek: “Türkiye’nin bir KKTC stratejisi yok”

Türkiye'deki Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye’nin bir KKTC stratejisinin olmadığını iddia etti, KKTC ziyareti ile ilişkili ABD göndermesi yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz KKTC ziyareti gerek Türkiye’de gerekse de ülkemizde konuşulmaya, hakkında değerlendirmelere sahne olmaya devam ediyor.

Bu konuda Türkiye’de “iktidar ortağı” olarak nitelenen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’ten ilginç bir yorum geldi.

Perinçek, Türkiye’nin bir KKTC stratejisinin olmadığını iddia etti.

“Maalesef hükümetimizin KKTC stratejisi yok ve müjde bir hayal kırıklığı oldu” diyen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, “Müjde, KKTC’nin devlet olarak tanıtılmasıyla olur. Strateji, Asya’nın ortak çıkarları temelinde kurulur. Rusya, Çin, İran ve Türk Keneşi ülkeleri KKTC’yi hemen tanır. Peki, ABD tanır mı?” diye “Amerika” göndermesi yaptı.

Perinçek eleştirilerini sosyal medyadan da duyurdu.