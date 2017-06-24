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Periscope uygulaması üzerinden canlı yayın yapan kullanıcılarına para kazandırıyor!

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Periscope uygulaması üzerinden canlı yayın yapan kullanıcılarına para kazandırıyor!
Twitter, Çarşamba günü başlayacak bir güncelleme ile Periscope uygulaması üzerinden canlı yayın yapan kullanıcıların para kazanmaya başlayacağını açıkladı.

Google'ın video hizmeti YouTube ile rekabet edecek olan bu güncelleştirmenin amacı internetteki yeni yetenekleri keşfetmek.

Twitter'ın bünyesinde bulunan canlı yayın hizmeti Periscope üzerinden kullanıcılar, artık sanal bir para birimi olan satın alabilecekleri çeşitli kalpleri izledikleri yayıncılara gönderebilecekler.

175 dolar değerinde kalp yollanan yayıncılar ‘süper yayıncı’ ünvanını kazanacak ve kazançlarını nakite çevirme hakkını sahip olacak.

Twitter, ücretlerin ve ödeme işlemlerinin ardından yayıncıların geriye kalan gelirin yaklaşık yüzde 70'ini alacağını duyurdu.

Ancak kendisinin bu uygulama üzerinden edineceği gelirin ne olacağını açıklamaya yanaşmadı.

Periscope mühendisi Sara Haider, “Amacımız bütün yayıncıların bu uygulama üzerinden para kazanabilmesi" dedi.

Canlı yayın izleyici sayısını açıklamayan Twitter, 2015'te başlattığı Periscope uygulamasının, 2017’in ilk üç ayında 77 milyon saatlik canlı yayın akışına ev sahipliği ettiğini söyledi.

İlk olarak sadece Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kullanıcılara sunulacak olan özellik, çok yakında diğer ülkelere de getirilecek.

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