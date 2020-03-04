  • BIST 111.147
  • Altın 321,120
  • Dolar 6,1039
  • Euro 6,8194
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Perşembe günü BRT önünde tören olacak

» »
Kıbrıs Türkü’nün ilk sunucusu olarak bilinen ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda 60 yıla yakın hizmet veren Hüseyin Kanatlı’nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. 
Perşembe günü BRT önünde tören olacak

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, Kıbrıs Türkü’nün ilk sunucusu olarak bilinen ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda 60 yıla yakın hizmet veren Hüseyin Kanatlı’nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. 

Özkurt, “Uzun yıllar Bayrak Radyosu'na ses veren ve son anına kadar Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na hizmet eden Hüseyin Kanatlı’yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu çalışanları olarak Hüseyin Abimize Allahtan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.

Özkurt ayrıca Hüseyin Kanatlı için 5 Mart Perşembe günü saat 10.00’da BRTK’da tören yapılacağını, cenazesinin de aynı gün toprağa verileceğini söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Detay Gazetesi bugün ne manşet attı?04 Mart 2020 Çarşamba 10:07
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar04 Mart 2020 Çarşamba 08:30
  • İki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi “Coronavirüs” gündemiyle toplandı03 Mart 2020 Salı 22:40
  • Atakan:Yeni çevre yolu, Lefkoşa-Hamitköy bölümü kısa sürede trafiğe açılabilir03 Mart 2020 Salı 22:35
  • İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi “Coronavirüs” Gündemiyle Üçüncü Toplantısını Yaptı03 Mart 2020 Salı 21:13
  • KTEV kompozisyon yarışması sonuçları açıklandı03 Mart 2020 Salı 19:37
  • Mağusa Kültür Derneği, 8 Mart’ta Kitap Okuma Eylemi Ve Konser Düzenliyor03 Mart 2020 Salı 19:35
  • Arıklı: “Self Determinasyon” Hakkını Kullandıracağını Söyledi03 Mart 2020 Salı 19:33
  • Gaziveren’de yarın bazı mahallelere elektrik verilemeyecek03 Mart 2020 Salı 19:32
  • Başbakan Tatar Kayseri’de Temaslarda Bulunuyor03 Mart 2020 Salı 19:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti