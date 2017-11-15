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Perşembe günü Gazimağusa’da trafo bakım çalışması yapılacak

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Perşembe günü Gazimağusa’da trafo bakım çalışması yapılacak
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun trafo bakım çalışması nedeniyle Gazimağusa’nın büyük bölümüne perşembe günü elektrik verilemeyecek. 

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, 16 Kasım Perşembe günü Mağusa II Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım çalışması nedeniyle kentin bir kısmına 09.00-12.00, bir kısmına da 12.30-15.30 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Perşembe günü 09.00 – 12.00 saatleri arasında kesinti olacak bölgeler şunlar:
“Sosyal Konutlar, Kali Land, Yeni Lefkoşa Çemberi Bölgesi, Küçük Sanayi’nin bir bölümü, City Mall, Alasya Vakıf Anaokulu, Eziç, Yaşam Hastanesi, Alasya Park, Kapalı Spor Salonu, Califorian Restoran Arkası, Yeni Şehir Bölgesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Telefon Dairesi, Sulu Çemberden Atatürk Çemberine kadar olan Salamis yolu, Apartman tipi sosyal konutları, Atatürk Çemberi, Eski Hastane, İtfaiye, Mahkemeler, Vergi Dairesi, Askeri Tersane, Liman Canbulat kapısı, Suriçi, Namık Kemal Lisesi, Elektrik Kurumu ile Otobüs Terminali Bölgesi”.
Yine perşembe günü 12.30 – 15.30 saatleri arasında kesinti yapılacak bölgeler işe şöyle:
“Şehit Çocuğu Arsaları, Sulu Çember, Polis Müdürlüğü, Magosa Tıp Merkezi, Deniz Plaza, Alasya İlkokulu, Benzincioğlu Petrol, Sema Hotel ve Karşısı, Önder AVM, Serbest Liman, Liman Müdürlüğü, Güvercinlik Sanayi Sitesi, Güvercinlik, Pis Su Arıtma Tesisi, Güvercinlik Askeri tesisleri, Çayönü, İncirli, Köprü, EKTAM Tesisleri ve bölgedeki su pompaları, Büyük Sanayi , Yeni Hastane, UN Kampı Bölgesi, Serana-Glapsides arası Salamis Yolu üzeri, UN arkası apartmanlar, DAU karşısı, North Bar bölgesindeki Apartmanlar, Zabitler Petrol, Koruk Market, Yeni Hastane ve Glapsides Bölgesi, Tuzla Köyü, Eski Lefkoşa yolunda,Tuzla Kavşağı ile Mutluyaka Kavşağı arasında kalan site ve tesisler ve Güvercinlik Kavşağı civarındaki konut ve tesisler, Gülseren Bölgesi, Gülseren Askeri Kışla, Karakol Bölgesi ve Sakarya Bölgesi”
Kurumun açıklamasında elektrik enerjisinin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceği kaydedilerek, vatandaşlardan şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

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