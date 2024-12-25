Perşembe günü hayat duracak! Sendikalar gelen grev ve miting yapacak!

Sendikalardan Genel Grev Kararı: 26 Aralık’ta Hayat Duracak

UBP-DP-YDP hükümetinin, örgütlü çalışma hayatını hedef alan yasa değişikliği girişimlerine karşı sendikalar harekete geçti. Aralarında KTÖS, KTAMS, KTOEÖS, KAMUSEN, KAMU-İŞ ve birçok diğer sendikanın bulunduğu işçi temsilcileri, 26 Aralık 2024 tarihinde genel grev kararı aldıklarını duyurdu.

Genel Grev ve Miting Çağrısı

Yayınlanan ortak açıklamada, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) hakkını ve çalışanların maaşlarını hedef alan yasa tasarılarına tepki gösterildi. Özellikle Hayat Pahalılığı (HP) artışlarının kaldırılmasını öngören düzenlemelerin, maaşların reel değerini düşürerek halkın alım gücünü zayıflatacağı ifade edildi.

Açıklamada, "Çalışanların insanca yaşam hakkını gasp ederek geçim derdine düşmesini hedefleyen politikalara karşı mücadele edeceğiz. Bu sadece sendikaların değil, halkın mücadelesidir," denildi.

Sendikalar, odalar, siyasi partiler ve tüm vatandaşlara Meclis önünde düzenlenecek mitinge katılım çağrısı yaptı.

“Grev Yasaklanırsa Uymayacağız”

Sendikalar, grevlerin yasaklanması halinde bu yasağa uymayacaklarını da net bir şekilde ifade etti. Yasa geri çekilene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirten açıklamada, "Örgütlüyüz, haklıyız, fakirleşmeye ve yoksullaşmaya hep birlikte karşı duracağız," denildi.

İmzacı Sendikalar:

KTÖS, KTAMS, KTOEÖS, KAMUSEN, KAMU-İŞ, DEV-İŞ, Petrol-İş, GÜÇ-SEN, BAYSEN, MALİYESEN ve diğer birçok sendika, alınan genel grev kararının arkasında durduklarını bildirdi.

26 Aralık günü, tüm örgütlü iş yerlerinde hayatın duracağı ve Meclis önünde güçlü bir katılımın beklendiği vurgulandı.