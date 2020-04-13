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Perşembe Günü Yağmur Bekleniyor

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Perşembe Günü Yağmur Bekleniyor
Perşembe Günü Yağmur Bekleniyor

Havanın önümüzdeki günlerde genellikle parçalı bulutlu olması, 16 Nisan Perşembe günü ise yağmur yağması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 14-20 Nisan tarihlerini kapsayan raporuna göre belirtilen tarihlerde ülke alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rapora göre yarın açık ve az bulutlu; Çarşamba parçalı bulutlu, Perşembe az bulutlu zamanla parçalı bulutlu ve yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, Cuma parçalı ve az bulutlu, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri ise açık ve az bulutlu geçecek.

SICAKLIK 23-26 DERECE

En yüksek hava sıcaklığı ise genellikle iç kesimler ve sahillerde 23 – 26 derece dolaylarında seyredecek ve rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, yağmur beklenen Perşembe günü ise yer yer kuvvetli esecek.

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