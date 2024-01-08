  • BIST 7797.58
  • Altın 1942.54
  • Dolar 29.89
  • Euro 32.7716
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAABD Dışişleri Bakanı Blinken Orta Doğu turunda: 'Gazzeliler zorla göç ettirilemez'

Perşembe gününe kadar yağmur var...

» »
Meteoroloji Dairesine göre, 11 Ocak Perşembe’ye kadar yer yer yağmur bekleniyor.
Perşembe gününe kadar yağmur var...

Daire’nin 15 Ocak’a kadar olan tahminlerine göre, yarın öğleden sonra yer yer sağanak, sabah saatleri yer yer sis; 10 Ocak Çarşamba yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur, sabah saatleri yer yer sis; 11 Ocak Perşembe yer yer hafif sağanak yağmur bekleniyor. Periyodun geriye kalan bölümünde yağmur beklenmiyor.

Hava periyodun ilk iki günü serin, diğer günlerinin ise soğuk ve nemli olması bekleniyor. Tahminlere göre, en yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk iki günü iç kesimlerde ve sahillerde 18 - 20, diğer günlerde  ise 15 - 17 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgarın ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Perşembe gününe kadar yağmur var...08 Ocak 2024 Pazartesi 15:15
  • Akan Kürşat’ın tutuklanması… Erhürman: Rum Yönetimi endişe yaratacak bir süreci devreye soktu08 Ocak 2024 Pazartesi 14:49
  • Meclis’ten ret! Atun: Güney’de papazlar bile atış eğitimi alıyor08 Ocak 2024 Pazartesi 14:42
  • Ocak ayının ilk haftasında ülkede 10 yangın çıktı08 Ocak 2024 Pazartesi 14:41
  • Sel olaylarıyla mücadele ve alınacak tedbirleri açıklandı08 Ocak 2024 Pazartesi 14:20
  • Berova: Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alacağız08 Ocak 2024 Pazartesi 14:19
  • Asgari Ücret… Gardiyanoğlu: Masayı Perşembe gün toplama düşüncem var08 Ocak 2024 Pazartesi 13:06
  • Acılı Baba Karakaya, Adıyaman'da 5 günde yaşadıklarını anlattı...08 Ocak 2024 Pazartesi 12:42
  • Ölümlü kazada son dakika gelişmesi08 Ocak 2024 Pazartesi 12:19
  • Bakan Arıklı duyurdu: İzinler iptal!08 Ocak 2024 Pazartesi 12:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti