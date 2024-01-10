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Perşembe gününe kadar yer yer yağmur bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi, 11 Ocak Perşembe gününe kadar yer yer yağmur beklendiğini açıkladı.
Perşembe gününe kadar yer yer yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, 08- 15 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu açıkladı.

Daire’nin tahminlerine göre, bugün yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur, sabah saatleri yer yer sis; 11 Ocak Perşembe yer yer hafif sağanak yağmur bekleniyor. Periyodun geriye kalan bölümünde yağmur beklenmiyor.

Hava periyodun ilk iki günü serin, diğer günlerinin ise soğuk ve nemli olması bekleniyor. Tahminlere göre, en yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk iki günü iç kesimlerde ve sahillerde 18 - 20, diğer günlerde  ise 15 - 17 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgarın ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

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