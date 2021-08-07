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Perseverance, kaya örneği toplamanın ilk denemesinde başarısız

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NASA'nın Kızıl Gezegen'deki keşif aracı Perseverance, Mars’tan kaya örneği toplamaya çalışıyor. Ancak keşif aracının ilk denemesi başarısız oldu.
Perseverance, kaya örneği toplamanın ilk denemesinde başarısız

NASA'nın Kızıl Gezegen'deki keşif aracı Perseverance, Mars’tan kaya örneği toplamaya çalışıyor. Ancak keşif aracının ilk denemesi başarısız oldu.

Amerikan Hava ve Uzaycılık Dairesi'nin (NASA) Kızıl Gezegen’e gönderdiği Perseverance, Mars’tan kaya örneği toplamak için çalışmalara başladı.

Keşif aracı, ilk olarak kızıl gezegende bir sondaj deliği açtı ve ardından o noktadan kaya örneği toplamaya çalıştı. Ancak NASA, ilk denemenin başarısız ve kaya örneğiyle dolu olması beklenen tüplerin boş olduğunu açıkladı.

Perseverance, Kızıl Gezegen'de ilk deliği açtı

Bilim insanları 11 gün sürecek denemede başarıya ulaşılmasını umuyor.

Mars'tan ses kayıtları

30 Temmuz 2020'de yola çıkan ve 18 Şubat 2021'de Mars’a ulaşan Perseverance keşif aracı, Kızıl Gezegen’deki sayısız ilke imza attı. Mars’tan fotoğraflar ve ses kayıtları gönderdi.

Kızıl Gezegen yüzeyinde 6 buçuk metre yol katedip, ilk izlerini bırakmıştı.

En gelişmiş keşif aracı

Perseverance Ingenuity helikopterini de uçurdu.

Plütonyum ile çalışan Perseverance, şimdiye kadar Mars'a gönderilen en gelişmiş keşif aracı olarak nitelendiriliyor.

Aracın, 20 kamerası, örnek toplamak için kaya matkabı, robotik kolu ve bir minik helikopteri bulunuyor.

Yaşama ait izler bulmak ve insanlı yolculuğa hazırlık amacıyla Mars’a gönderilen Perseverance'ın, 2 yıl Kızıl Gezegen’de kalması planlanıyor. 

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