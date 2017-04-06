Personel Dairesi’nden ara yönetici pozisyonundaki personele eğitim

Başbakanlık Personel Dairesi tarafından düzenlenen, “Yönetimde Liderlik ve Motivasyon” konulu hizmet içi eğitim Golden Tulip Otel’de başladı.

Tüm kurumlarda ara yönetici pozisyonundaki personelin bir kısmına yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim programına, Kasım 2016’da Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde yapılan eğitime katılanlar arasından seçilen 40 kişi katıldı.

İki gün sürecek hizmet içi eğitim çalışmasının tamamlanması ardından, eğitime katılamayan diğer personel için hizmet içi eğitim çalışmasının devamı da yapılacak.

Kamu görevlilerinin yöneticilik becerisini geliştirmek, yeni ve etkin alışkanlıklar edinmesini sağlamak amacıyla düzenlenen eğitim, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Feyzi Uluğ tarafından veriliyor.

AMCAOĞLU

Başbakanlık Müsteşarı Olgun Amcaoğlu, hizmet içi eğitim çalışması öncesinde yaptığı konuşmada, hizmet içi eğitimin önemine işaret ederek, “Yönetimde Liderlik ve Motivasyon” konulu hizmet içi eğitimin faydalı olacağına inanç belirtti.

Benzeri bir eğitimin 2009 yılında da yapıldığına değinen Amcaoğlu, eğitimin çok faydalı olduğunu söyledi.

Amcaoğlu, hayatın her aşamasında eğitimin önemini ve gerekliğini vurguladı.

ULUĞ

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Feyzi Uluğ, 12 yıl önce de buna benzer bir eğitim verdiğini anımsatarak, 2 günlük hizmet içi eğitimin çok faydalı olacağına inanç belirtti.

Uluğ, konuşmasında iki günlük program hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından, eğitime geçildi.