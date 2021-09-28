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Personel, Eski Eserler Dairesi’nin Kuruluş Aşamasındaki Kültür Mürteşarlığı’na Devredilmesine Karşı

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Personel, Eski Eserler Dairesi’nin Kuruluş Aşamasındaki Kültür Mürteşarlığı’na Devredilmesine Karşı
Personel, Eski Eserler Dairesi’nin Kuruluş Aşamasındaki Kültür Mürteşarlığı’na Devredilmesine Karşı

Güney Kıbrıs’taki Eski Eserler Dairesi çalışanlarının, dairenin, kuruluş aşamasında olan Kültür Müsteşarlığına tabi olmasına karşı oldukları ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi, “Eski Eserlerin ‘Bölünmesinden’ Korkuluyor” başlıklı haberinde, Eski Eserler Dairesi çalışanlarının “Dairenin, kuruluş aşamasında olan Kültür Müsteşarlığına entegre edilmesinin, eski eserlerin, merkezi devletin yetkisinden çıkıp paylaştırılması ve iki toplum arasında bölünmesi tehlikesini aşikar hale getirdiğini öne sürdüklerini” yazdı.

“Eski eserlerle ilgili mevcut yasanın 11 bin yıllık Kıbrıs kültürünü tek olarak ele aldığını, Kıbrıs tarihinin farklı aşamalarının tek bir tarihi sürecin ayrılmaz parçası olduğunu, aynı zamanda tarihin küçük ve büyük öneme sahip aşamalara ayrılması çabasının bilim dışı olduğunu” kaydeden gazete, çalışanlar tarafından yapılan açıklamada “bu sebeplerden ötürü, arkeolojik mirasın yönetimini belirleyen yetkilerin, gerek Kıbrıs sorununun gelecekteki federal çözümünde, gerek de mevut politik koşullar altında merkezi devlette kalması gerektiğinin addedildiğini” ekledi.

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