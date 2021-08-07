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Personel pozitif çıktı, Lefkoşa Tapu ve Kadastro Dairesi kapatıldı

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Personel pozitif çıktı, Lefkoşa Tapu ve Kadastro Dairesi kapatıldı
Personel pozitif çıktı, Lefkoşa Tapu ve Kadastro Dairesi kapatıldı

Lefkoşa Tapu ve Kadastro Dairesi, daire personelinin koronavirüs olması nedeniyle 9 Ağustos 2021 Pazartesi gününden itibaren 7 gün süre ile çalışmalarına ara veriyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bakanlığa bağlı tüm dairelerde haftalık olarak yapılan rutin PCR taramaları sonucunda İçişleri Bakanlığı Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü’nde görevli bir personelin testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Bu nedenle tedbir amaçlı, sağlık uzmanlarının tavsiye ve önerilerini de dikkate alarak Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğünün 9 Ağustos 2021 Pazartesi gününden itibaren 7 gün süre ile çalışmalarına ara verdiği kaydedilen açıklamada, “Kaza Tapu Amirliklerimiz ise çalışmalarına devam edecektir.

Tapu Dairesinde işlem yapmak isteyen vatandaşlarımızın işlemleri için ikametlerine en yakın Kaza Tapu Amirliklerine başvurmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi. 

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