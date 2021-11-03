Peru İçişleri Bakanı İstifa Etti

Peru İçişleri Bakanı COVID-19 Tedbirlerini İhlal Ettiği İddiaları Üzerine İstifa Etti

Peru İçişleri Bakanı Luis Barranzuela, evinde Cadılar Bayramı partisi vererek yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerini ihlal ettiği yönündeki haberlerin ardından istifa etti.

Digital Journal sitesinin haberine göre, İçişleri Bakanı Barranzuela, evinde COVID-19 tedbirlerini ihlal ederek Cadılar Bayramı partisi düzenlediğine dair haberlerin ardından yoğun eleştirilerle karşı karşıya kaldı.

Söz konusu haber kamuoyunun farklı kesimlerinden tepkiyle karşılanırken Barranzuela, toplantının iş amaçlı olduğunu ve "yanlış suçlamaların" kurbanı olduğunu ifade etti.

Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Bakan Luis Barranzuela'nın istifasını kabul ettiğini ve birkaç saat içerisinde yerine gelecek kişinin yemin ederek görevine başlayacağını aktardı.