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Peru liderine yönelik azil talebi reddedildi

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Peru’da 8 ay önce göreve gelen solcu Devlet Başkanı Pedro Castillo’nun “ahlaki yetersizlik” iddiasıyla görevden azledilmesi talebi, Kongre'de reddedildi.
Peru liderine yönelik azil talebi reddedildi

Peru’da 8 ay önce göreve gelen solcu Devlet Başkanı Pedro Castillo’nun “ahlaki yetersizlik” iddiasıyla görevden azledilmesi talebi, Kongre'de reddedildi.

Sağ partilerin önergesi üzerine 130 sandalyeli Kongre'de düzenlenen oylamada 55 üye Castillo'nun azledilmesine destek verdi. 54 Kongre üyesi talebi reddederken 19 üye de çekimser kaldı.

Eski bir öğretmen ve sendika lideri olan Castillo, oylama öncesinde Kongre’de yaptığı konuşmada hakkındaki suçlamaların hiçbir gerçekçi yanı olmadığını belirtti. Castillo geçen sene de hakkındaki azil talebinin reddedilmesi üzerine görevine devam etmişti. Büyük bir siyasi baskıyla karşı karşıya kalan Peru liderinin bazı yakınlarının ve eski yardımcılarının evlerine geçen hafta yolsuzluk iddiasıyla baskınlar düzenlenmişti.

Peru'da 2016'dan bu yana siyasi krizler sonucu devlet başkanlığı koltuğu 5 kez el değiştirdi. Önceki Devlet Başkanı Martín Vizcarra da 2020'de görevden azledilmişti.

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