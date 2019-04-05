Peru'da 43 milyon yıl öncesine ait dört bacaklı balina fosili bulundu

Peru'da 43 milyon yıl öncesine ait dört bacaklı, ayakları perdeli ve toynaklı balina fosili bulundu.

Paleontolojistler, deniz memelisinin bedeninin dört metre uzunluğunda olduğuna ve bacaklarıyla hem yüzüp hem de karada yürüyebildiğine inanıyor.

Vücut ağırlığını taşıyan dört bacakları ve kuvvetli kuyruğuyla bu yarı-su balinası, su samuruna ve kunduza benzetiliyor.

Araştırmacılar bulunan fosilin balinaların gelişimi ve nasıl yayıldıklarına ışık tutabileceğine inanıyor.

Araştırmaya katılan Belçika Doğa Bilimleri Kraliyet Enstitüsü'ndegörevli bilim insanı Dr. Oliver Lambert, "Bu, Hindistan ve Pakistan dışında dört ayaklı balinalar için bulunan en bütünlüklü örnek" dedi.