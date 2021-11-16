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Peru'da 500 yıl öncesinden kalma toplu mezar bulundu

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Peru’da 25 -30 iskeletten oluşan toplu bir mezar ortaya çıkarıldı. Kalıntılar, sadece 32 metrekare büyüklüğünde küçük bir alanda keşfedildi.
Peru'da 500 yıl öncesinden kalma toplu mezar bulundu

Peru’nun antik şehri Chan Chan'da 25 -30 iskeletten oluşan toplu bir mezar ortaya çıkarıldı. Güney Amerika'nın Kolomb öncesi çağının en büyük kentinde bulunan mezar, tarihin bilinmeyenlerine ışık tuttu.

 

Kalıntılar, sadece 32 metrekare büyüklüğünde küçük bir alanda keşfedildi.

Reuters’a konuşan arkeolog Jorge Menese, bu toplumun, insanları kurban etmesiyle tanınmasına rağmen, bölgede buna dair hiçbir kanıt olmadığını söyledi.

Ancak araştırmacılar ilerleyen zamanlarda her bir kişinin ölüm nedenini belirlemek için ayrı ayrı testler yapmayı planlıyor.

ÖLDÜKTEN KISA BİR SÜRE SONRA GÖMÜLMÜŞLER

Diğer taraftan, antik kent ve çevresinde bulunan toplu mezarların birçok insanın kurban edilmesinin bir sonucuydu, ancak arkeolog Menese, bu 25 ile 30 iskeletin konumunun, kişilerin öldükten kısa bir süre sonra gömüldüklerini gösterdiğini belirtiyor.

Arkeolog Sinthya Cueva, bölgede çekilen bir videoda, kalıntıların kadın, erkek ve çocuklara ait olmasına rağmen çoğunun 30 yaşından küçük kadınlar olduğunu söyledi.

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