Güney Amerika ülkesi Peru’da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin yarattığı hasarın boyutu henüz bilinmiyor.
Geçtiğimiz hafta Ekvador'un Peru sınırında 7,7 büyüklüğünde bir deprem daha yaşanmıştı.
Güney Amerika ülkesi Peru’da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin yarattığı hasarın boyutu henüz bilinmiyor.
Geçtiğimiz hafta Ekvador'un Peru sınırında 7,7 büyüklüğünde bir deprem daha yaşanmıştı.
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