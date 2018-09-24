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Peru'da çift başlı köpek doğdu (video)

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Peru'da dünyaya gelen bu 'ilginç' köpeğin sahibi, çift başlı doğan yavruyu gördüğünde şaşırdığını ancak köpeğe bakacağını söyledi.
Peru'da çift başlı köpek doğdu (video)

 

Peru'nun Bagua kentinde doğan köpek, çift başlı olmasıyla ülkede dikkatleri üzerine topladı.

Yavru köpeğin Peru televizyonu ATV'ye konuşan sahibi Percy Huangal Ortiz, 'anormal durumuna bakılmaksızın' yavrunun bakımını üstlendiğini açıkladı.

 

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