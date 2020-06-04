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Peru'da Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 4 Bin 894'e Yükseldi

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Peru'da Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 4 Bin 894'e Yükseldi
Peru'da Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 4 Bin 894'e Yükseldi

Güney Amerika ülkesi Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 894'e ulaştı.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 127 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4 bin 894'e, vaka sayısı ise 4 bin 30 artarak 178 bin 914'e çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı da toplamda 69 bin 257 oldu. 

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 29 Şubat'ta, virüs kaynaklı ilk ölüm ise 14 Mart'ta gerçekleşmişti.

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