Peru'da Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 4 Bin 894'e Yükseldi

Güney Amerika ülkesi Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 894'e ulaştı.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 127 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4 bin 894'e, vaka sayısı ise 4 bin 30 artarak 178 bin 914'e çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı da toplamda 69 bin 257 oldu.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 29 Şubat'ta, virüs kaynaklı ilk ölüm ise 14 Mart'ta gerçekleşmişti.